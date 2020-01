BrasSCHAATST Winterdorp wederom een voltreffer: “Dagrecord van 1.500 schaatsers” emz

05 januari 2020

20u20 1 Brasschaat Afgelopen weekend kwamen de inwoners van Brasschaat voor een laatste keer de winterse kerstmagie opsnuiven op BrasSCHAATST Winterdorp. De tiende editie bewees opnieuw dat het winterse evenement een gigantische succesformule is. Organisator Philip Wauters blikt dan ook tevreden terug: “Naar persoonlijke schatting mochten we dit jaar maar liefst 150.000 bezoekers verwelkomen.”

BrasSCHAATST Winterdorp heeft er opnieuw een uitzonderlijk geslaagde editie opzitten. Sinds de opening op 29 november trokken inwoners van de gemeente en omstreken massaal naar de schaatspiste en kerstchalets van BrasSCHAATST Winterdorp. Tijdens de 33 dagen wintermagie mocht organisator Philip Wauters naar eigen schatting 150.000 bezoekers ontvangen. Dat zijn er maar liefst 25.000 meer dan vorig jaar. De reacties waren dan ook enorm positief: “Iedereen was euforisch en vol lof. Ik heb daar weinig aan toe te voegen”, aldus de initiatiefnemer.

De tiende editie verliep wel niet zonder slag of stoot. Een groep jongeren verziekte in de beginweken de sfeer in het Gemeentepark en rond het Winterdorp door vechtpartijen te starten waarbij andere tieners rake klappen incasseerden. Ook pleegden ze diefstal met geweld: “Dat was een heel jammere zaak, zeker omdat de geruchten zich op sociale media als een lopend vuurtje verspreiden.” Organisator Philip trok dan ook zelf meteen aan de alarmbel. In samenspraak met de gemeente gaf de politie zes amokmakers een plaatsverbod, waarna de rust wederkeerde.

Op hetzelfde elan

Ondanks die incidenten houdt organisator Philip een heel fijn gevoel over aan het Winterdorp. Vooral de ijspiste van 1.000 vierkante meter was erg populair: “Op zondag 29 december werd het dagrecord van het aantal schaatsers verbroken. Maar liefst 1.500 bezoekers begaven zich toen op het ijs. Dat is toch een teken dat het concept goed zit”, klinkt het.

Initiatiefnemer Philip blikt moe maar voldaan terug op de jubileumeditie: “Het doet veel deugd om te zien hoe de mensen vol enthousiasme naar het Winterdorp afzakken. Graag zouden we dan ook met de vaste crew aan dezelfde weg verder timmeren. Onze sterke pijlers als de ijspiste en het overdekte terras willen we nog meer uitwerken. We denken eraan om de schaatsbaan volgend jaar uit te breiden met 250 vierkante meter”, besluit Philip.