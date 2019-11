BrasSCHAATST Winterdorp meteen schot in de roos Toon Verheijen

29 november 2019

Als de belangstelling voor de openingsavond van het BrasSCHAATST Winterdorp de komende weken wordt verder gezet, dan kan de jubileumeditie niet anders dan een succes worden. Letterlijk enkele honderden bezoekers kwamen vrijdagavond de sfeer al opsnuiven. Zowat alle eet- en drankkraampjes en kermiskramen stonden afgeladen vol. “Dit mogen we niet missen en het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we hier deze winter staan”, lachen enkele bezoekers met een glühwein in de hand.

Het winterdorp blijft staan tot en met zondag 5 januari. Het is alle dagen open behalve op de maandagen 2, 9 en 16 december en dinsdagen 3 en 10 december. Het winterdorp zelf is voor iedereen gratis toegankelijk. Voor toegang tot de schaatspiste bedraagt de prijs 8 euro per persoon, inclusief de huur van de schaatsen. Wie eigen schaatsen heeft, betaalt 6 euro. Voor de allerkleinsten zijn er dubbele latjes beschikbaar die onder de schoenen gebonden kunnen worden. Bovendien zijn er schaatsijsbeertjes die gehuurd kunnen worden aan 2 euro per half uur.