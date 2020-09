Brasschaatse wapenwinkel Luxarm legt na 46 jaar de wapens neer: “Zelfs vogelspotters zijn klant bij mij” emz

30 september 2020

17u22 1 Brasschaat Brasschaat moet afscheid nemen van een iconische zaak. Na 46 jaar heeft jager en kleiduifschieter Pierre Castelein (69) besloten zijn wapenwinkel ‘Luxarm’ op de Bredabaan stop te zetten. “Ik heb het altijd graag gedaan, maar nu is het genoeg geweest.” Wel houdt hij nog tot 31 augustus 2021 een uitverkoop.

De liefde voor de jacht is er bij Pierre Castelein met de paplepel ingegoten. “Langs mijn vaderskant. Ook mijn oudere broer jaagt. Al op mijn vier à vijf jaar liep ik mee.” Op z’n zestiende verkreeg hij een jachtvergunning voor België en Nederland.

Vanwege zijn hobby kwam hij geregeld in een wapenwinkel in Brasschaat. De zaak was gevestigd in de huidige bloemenwinkel Baccara op de Bredabaan en werd uitgebaat door een Luikenaar, door wie Castelein aan het kleiduifschieten raakte. Van de Luikenaar nam Castelein in 1974 de zaak over. In 1990 verhuisde hij met de wapenwinkel naar een groter handelspand aan de overkant van de Bredabaan op de hoek met de Bloemenlei.

Sommigen vragen zich zelfs af hoeveel moorden ik op mijn geweten heb. Dat zou je dan ook eens aan een garagist moeten vragen die auto’s verkoopt Pierre Castelein

Ook vogelspotters zijn klant

Doorheen de tijd heeft Pierre een hele evolutie meegemaakt. “In de loop der jaren heb ik me steeds aangepast. Twintig jaar geleden waren dartsartikelen een echte rage. Die heb ik toen als zoete broodjes verkocht, maar na een jaar of zes was die hype voorbij. De markt op luchtdrukwapens is geweldig toegenomen. Daar heb ik eveneens op ingespeeld. Paintball is dan weer iets dat vroeger gewoon niet bestond. Ook heb ik in kledij uitgebreid, al is dat nu wel minder door het internet”, vertelt de wapenhandelaar.

Met zijn gamma slaagde Pierre er dan ook in steeds een breed doelpubliek te bereiken. “Jagers, sportschutters en hobbyisten. Ook buitensporters en wandelaars krijg ik over de vloer voor de kledij. Om te gaan trekken in de Ardennen bijvoorbeeld. Of vogelspotters komen langs voor een verrekijker.”

Uitgescholden

Niet alleen Pierres aanbod is de laatste jaren veranderd. Ook de omstandigheden van de jacht ondergingen een metamorfose. “Vroeger was er een veel groter publiek voor dan nu. Toen was er ook meer plaats: nu is Vlaanderen overbevolkt. Jagers gaan meer en meer naar het buitenland”, zegt Pierre. Onder een aantal groeperingen klinkt dan weer steeds luider verzet tegen de jacht. “Het is nooit gezellig als je uitgescholden wordt voor moordenaar. Maar het is niet zo dat dat mijn zaak parten zou gespeeld hebben.”

Over het debat rond wapenverkoop neemt Pierre een duidelijk standpunt in. “Een wapen alleen heeft nog nooit iemand gedood: het is de mens die erachter staat. We zouden moeten focussen op de crimineel. Sommigen vragen zich zelfs af hoeveel moorden ik op mijn geweten heb. Dat zou je dan ook eens aan een garagist moeten vragen die auto’s verkoopt. Ik lever geen wapens aan criminelen of IS, maar enkel aan jagers, sportschutters en hobbyisten. Voor alle vuurwapens geldt er trouwens een vergunningsplicht en die wordt niet op een-twee-drie afgeleverd.”

Genoeg werk in de tuin

Het is dus niet het veranderende klimaat dat Pierre ertoe bracht zijn wapenwinkel stop te zetten. “Wanneer ik er effectief mee ophoud, heb ik het 47 jaar lang gedaan. Er komt nu eenmaal een tijd dat je op de winkel bent uitgekeken. In het begin was ik wat wantrouwig of ik mijn tijd wel goed zou kunnen benutten. Maar toen ik met de coronacrisis verplicht twee maanden thuis was, heb ik beseft dat ik genoeg werk had in de tuin. En ik heb voldoende hobby’s: niet alleen jagen en kleiduifschieten, maar ook vissen.”

Oorspronkelijk was het nog de bedoeling om een overnemer voor de wapenwinkel te zoeken, maar door de coronacrisis is dat wat in het water gevallen. “Ik besloot dan maar alles uit te verkopen en ermee te stoppen. Want ik zou graag van het handelspand af willen.”

Momenteel zijn er onder meer in Nieuwmoer (Kalmthout), Kontich en Turnhout nog wapenwinkels. Of Brasschaat tot dat rijtje zal blijven behoren, is een groot vraagteken. “Wie kent de toekomst? Er zijn wel nog een paar geïnteresseerden, maar je moet ook een vergunning hebben als wapenhandelaar en de milieuwetgeving naleven. Simpel is het allemaal niet”, besluit Pierre.

