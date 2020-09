Brasschaatse Marie-Christine (51) is genomineerd voor Schoonheidsspecialiste van het Jaar emz

29 september 2020

20u29 0 Brasschaat Marie-Christine Verloo uit Brasschaat is genomineerd voor ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’. In haar schoonheidssalon ‘Beauty with Senses’ in Brasschaat biedt ze haar klanten al sinds april 2015 een totaalervaring. “De titel zou een mooie erkenning zijn voor de 31 jaar dat ik al in het vak zit.”

Toen Marie-Christine twaalf jaar was, ging ze met haar moeder mee naar het schoonheidssalon. Toen al was haar levensdroom duidelijk: ze wilde koste wat kost schoonheidsspecialiste worden. In 1989 studeerde ze af als schoonheidsspecialiste, in 1990 ging ze aan de slag als zelfstandige aan huis.

Vier jaar later richtte ze in Mortsel haar eigen schoonheidssalon op bij haar thuis. Dat deed ze tot 2000. Ze verkaste naar Kortrijk, waar ze al snel een nieuw schoonheidssalon inclusief wellness uit de grond stampte. Met ‘Yoaké’ vergaarde ze vooral naambekendheid dankzij haar La Stone Therapy, een massagetechniek met warme en koude stenen. Ze ontwikkelde ook een lijn met eigen schoonheidsproducten ‘Yoaké’.

Ware passie

Ze verhuisde in 2010 naar Brasschaat, waar ze haar nieuwe partner leerde kennen. In april 2015 begon ze thuis haar schoonheidssalon ‘Beauty with Senses’, waar ze klanten in een huiselijke sfeer ontvangt. “Ik zet in op alle zintuigen: het zicht prikkelen met het interieur, muziek horen, aroma’s ruiken en de behandeling voelen”, aldus Marie-Christine. Ze doet alle klassieke verzorgingsbehandelingen, maar vooral gelaatsverzorging en pedicure zijn haar troeven. En bij iedere behandeling hoort sowieso een beetje massage met de warme en koude stenen of edelstenen (‘Gua Sha’).

Voor Marie-Christine is haar beroep een echte passie. “Het is mijn missie om mensen mooi en gezond te laten verjaren. Ik haal er enorme voldoening uit om klanten op wolkjes te laten lopen en hen zen naar huis te laten gaan”, vertelt ze. Bij de behandelingen gebruikt ze producten die 100 procent biologisch zijn. “Zelf ben ik echt een natuurmens, ik straal dat ook uit. Daarom gebruik ik ook weinig machines.”

Na haar lange carrière besloot Marie-Christine zich in te schrijven voor ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’, een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Besko, de Beroepsvereniging voor Schoonheidsspecialisten in Vlaanderen en Brussel. Haar schriftelijke voorstelling werd gesmaakt en ook haar ingevulde vragenlijst in een doos met spullen en foto’s die haar zaak typeren kon de jury bekoren. Op 3 september kreeg ze bezoek van een ‘Mystery Guest’, die haar na een behandeling bekend maakte dat ze naar de finale mocht.

Voorbeeldrol

Marie-Christine moet nu nog de strijd aangaan met vier andere genomineerden voor ‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar’, een titel voor een schoonheidsspecialiste die op haar eentje een schoonheidssalon uitbaat. Op 12 oktober moet ze zichzelf nog voorstellen aan de jury. De eigenlijke finale met een acte de présence en andere proeven vindt plaats op 21 november bij een diner met bubbels in het luxehotel Thermae Palace in Oostende.

Voor de Brasschaatse schoonheidsspecialiste is de nominatie al een hele erkenning. “Mijn carrière verliep door echtscheidingen met vallen en opstaan. Maar ik ben heel fier op mezelf. Dit alles is een teken dat ik er na 31 jaar nog sta.” De eigenlijke titel binnenhalen zou de kers op de taart zijn. “Ik wil graag een voorbeeld zijn voor iedereen om te laten zien dat je moet doen wat je graag doet”, besluit Marie-Christine.