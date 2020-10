Brasschaatse hockeyclub mag ondanks code oranje voor sport blijven spelen: “Wel met een bang hartje” emz

12 oktober 2020

20u03 0 Brasschaat Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft aangekondigd dat de sportwereld vanaf woensdag overschakelt op code oranje. Dat betekent dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand beweerd kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden wordt. Hockeyclub KHC Dragons in Brasschaat kan op haar outdoor kunstgrasvelden voorlopig blijven doorspelen. “Dat is met een bang hartje: we weten niet hoelang dit nog mag duren”, zegt clubvoorzitter Renaud Stiers (49).

De beslissing in het kader van de alsmaar stijgende coronacijfers is een jammerlijke zaak voor heel wat indoorsporten. Voor KHC Dragons is de enige concrete verandering dat kleedkamers gebruiken of douchen niet meer toegestaan is. “Met zeer veel spijt heb ik het nieuws over onder meer volleybal en basketbal vernomen. Ik hoop dat ons eenzelfde lot bespaard blijft. En dat wij nog zo lang mogelijk onder deze omstandigheden mogen voortspelen”, vertelt Stiers.

Belangrijke inkomst voor amateurclub

Ongetwijfeld denken de 1.200 spelers van Koninklijke Hockey Club (KHC) Dragons in Brasschaat daar ook zo over. Met dat aantal leden is de hockeyclub overigens de grootste sportclub van de gemeente Brasschaat. Dankzij haar drie Belgische internationals geniet KHC Dragons heel wat aanzien binnen de hockeywereld. Door de verplichte stillegging van het seizoen vorig jaar heeft de club heel wat inkomsten misgelopen: geen cafetariaomzet, geen toegangsgelden, geen internationale toernooien. “We ramen dat op om en bij de 100.000 euro.”

Als de situatie in Vlaanderen verergert, zou het wel eens kunnen dat alle kantines de deuren moeten sluiten, laat Weyts weten. Dat zou voor KHC Dragons een nieuwe aderlating zijn. “De kantine is voor amateursport een heel belangrijke bron van inkomsten. Het enige wat ons van de sluiting kan behoeden is de maatregelen zeer goed naleven.”

De club doet dan ook zijn uiterste best om dat te doen. “We hebben ons er plichtsbewust aan gehouden. Het aantal supporters wordt gemonitord. Op zaterdag en zondag hebben we zelfs COVID-stewards ingezet om iedereen vriendelijk te verzoeken het mondmasker correct te dragen. De lokale autoriteiten zijn daar ook op komen controleren en van hen kregen we een pluim. In onze kantine kunnen bezoekers maximaal met vier aan een tafeltje zitten en is er een te volgen weg aangegeven.”

Veilig kader

Momenteel mogen de hockeywedstrijden nog doorgaan met maximaal 400 toeschouwers (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend). Maar Weyts laat weten dat ook daar mogelijk nog verandering in wanneer de toestand verder achteruitgaat. Voor KHC Dragons is 400 man al een sterke vermindering van de capaciteit. “Bij thuismatchen en derby’s mogen wij in normale omstandigheden 1.200 tot 1.500 supporters verwelkomen.”

Volgens Stiers verloopt een hockeywedstrijd met 400 personen in het publiek bij KHC Dragons erg coronaproof vanwege de ruime faciliteiten. “We zitten met onze club in het gemeentepark van Brasschaat. De toeschouwers kunnen we dus in een veilig kader naar een hockeywedstrijd laten kijken. Dat verloopt nog net iets anders dan een voetbalwedstrijd in een stadion.” Al beseft Stiers wel dat zijn hockeyclub uiteindelijk dezelfde regels zal moeten ondergaan als de andere outdoor sportclubs. “Uiteraard zullen we onder hetzelfde regime vallen”, besluit hij.