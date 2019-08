Brasschaat werkt aan beleidsplan rond winkelgebieden Toon Verheijen

27 augustus 2019

13u51 1 Brasschaat Brasschaat wil dit najaar knopen doorhakken in het dossier rond het handelsgebied in de gemeente. In september volgt een derde en laatste workshop samen met de handelaars. Daarna komt er een scenario op tafel dat ook goedgekeurd zal moeten worden door de gemeenteraad.

De gemeente is al een tijdje samen met de handelaars bezig om het handelsgebied in de gemeente te bekijken. “We willen een combinatie van aangenaam wonen, winkelen, werken en leven door onder meer de leegstaand te beperken, het parkeren beter te organiseren, de pleinen vorm te geven, de winkelervaring te verbeteren en de horecaterrassen gezellig te maken”, zegt schepen van lokale economie Carla Pantens (N-VA). “We hebben samen met de handelaars al twee workshops achter de rug waar we samen de uitdagingen en mogelijke acties voor de winkelkernen te versterken hebben besproken. In een tweede hebben we ons specifiek gericht op centrum Brasschaat.”

De derde workshop volgt in september en die zal allesbepalend zijn. “We gaan dan knopen doorhakken”, zegt Pantens. “We gaan dan één scenario bepalen om het kernwinkelgebied af te bakenen en daar ook een beleid aan vastknopen. Dat scenario zullen we ook naar de gemeenteraad brengen. We hopen daarmee het Brasschaatse handelsgebied de komende jaren nog meer vorm te geven. Het onderzoek brengt de gemeente op vele vlakken in kaart: het karakter van haar woongebieden, de winkelgebieden, de groenstructuren, toegang tot ontspanning, mobiliteit. Bovendien willen we van Brasschaat een innovatieve dorpskern maken op vlak van stedenbouw, groen en mobiliteit”, besluit de schepen nog.