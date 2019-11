Brasschaat viert Sint-Hubertus met dierenwijding Ben Conaerts

03 november 2019

17u35 0 Brasschaat Zondag stond Brasschaat opnieuw in het teken van Sint-Hubertus, patroonheilige van de jacht. Zo’n 200 diereneigenaars lieten op de weide voor de Hemelhoeve hun dieren wijden door de pastoor.

“Door de regen lag de opkomst wat lager dan de voorbije jaren”, zegt Dirk de With van de organiserende Sint-Hubertus Jachthoornblazers. “Er werden vooral veel honden en paarden gewijd, maar één iemand had ook een ezeltje meegebracht.”

Bezoekers konden verder genieten van een hondendemonstratie en een optreden van enkele jachthoorngroepen. Als afsluiter was er de traditionele wildverkoop voor een goed doel. De opbrengst daarvan gaat naar Kwartier Noord, een dagcentrum van de vzw De Rotonde voor mensen met een beperking. Hoeveel de verkoop van fazanten, duiven, ganzen, eenden en ander wild heeft opgeleverd, moet nog berekend worden. “Maar er is deftig geboden”, zegt de With. “De mensen hebben flink in de buidel getast voor het goede doel.”