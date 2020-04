Brasschaat trekt één miljoen euro uit voor steunmaatregelen coronacrisis Toon Verheijen

08 april 2020

21u42 4 Brasschaat Het college van burgemeester en schepenen in Brasschaat heeft beslist om zo’n één miljoen euro vrij te maken als steun voor verenigingen, horeca, lokale handelaars en sociaal kwetsbare personen. De gemeenteraad moet nog wel het licht op groen zetten.

De coronacrisis zorgt niet alleen voor menselijk leed. Ook sociaal, cultureel en economisch zijn de gevolgen niet te onderschatten. De gemeente heeft daarom een pakket steunmaatregelen uitgewerkt. “Voor het kwijtschelden van huur- en concessievergoedingen voor het gebruik van divers gemeentelijk patrimonium, zoals bijvoorbeeld sportvelden of gebouwen en lokalen was er al een goedkeuring", zegt burgemeester Philip Cools (N-VA). “Ook handelaars die een concessie of huurovereenkomst met de gemeente hebben genieten van deze steunmaatregel. Daar bovenop voorziet de coalitie van N-VA en Open VLD in bijkomende steunmaatregelen, die nader worden uitgewerkt door een denktank van en met ondernemers en een denktank met verenigingen en adviesraden. Zij zijn immers het best geplaatst om in te schatten welke steunmaatregelen er moeten genomen worden. Voor deze extra ondersteuning zal een budget uitgetrokken worden van 500.000 euro voor verenigingen, horeca en lokale handelaars.”

Sociaal kwetsbaren

Daarnaast wil de gemeente ook nog eens 300.000 euro reserveren voor de sociaal meest kwetsbare inwoners van de gemeente. “Ook zij worden getroffen door de coronacrisis. Samen met de diensten van het OCMW zal bekeken worden hoe ook hier de steun bij de juiste personen terechtkomt”, aldus Cools nog. “Het is belangrijk dat het sociaal weefsel en de lokale economie in Brasschaat nu al weten dat wij met deze bedragen belangrijke steunmaatregelen gaan uitwerken. Vorige gemeenteraad werden door de partijen een aantal goede voorstellen geponeerd. Het is nu echter belangrijk om alle voorstellen goed te bestuderen en de gepaste maatregelen uit te werken zodat de gereserveerde budgetten terechtkomen bij de handelaars en verenigingen die het meest getroffen worden.”