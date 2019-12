Brasschaat toont zijn warm hart : glazen Radiohuis zamelt recordbedrag van 12.647,90 euro in Toon Verheijen

22 december 2019

20u43 19 Brasschaat Het glazen radiohuis van Radio Park FM in Brasschaat heeft dit jaar maar liefst 12.647,90 euro opgebracht voor de drie goede doelen: Stichting De Kleine Strijders, Casa Callenta en weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Schoten.

Stichting De Kleine Strijders zet zich onder andere in voor zieke kinderen in AZ Klina. Casa Callenta is een warme ontmoetingsplaats in Brasschaat voor mensen met kanker en hun naasten. En bij weggeefwinkel ‘Het Donorke‘ uit Schoten zamelen vrijwilligers spullen in om ze gratis weg te geven aan minderbedeelden.

“Ons streefdoel was toch dat bedrag van 10.000 euro overschrijden dan we vorig jaar binnenhaalden en dat is nog gelukt ook”, vertelt Vinci ’t Jolle en de hele groep vrijwilligers van Radio Park FM. “Inwoners van Brasschaat en Schoten hebben duidelijk hun warm hart laten zien.” Ook burgemeester Philip Cools (N-VA) was opgetogen met het bedrag. “Dit is toch heel mooi in deze tijd van het jaar. We hopen dat de goede doelen mooie dingen kunnen doen met het ingezamelde geld.”