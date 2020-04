Brasschaat roept op om massaal mee te doen aan nationale naaiactie: “Per honderd maskers 50 euro voor vereniging naar keuze” Toon Verheijen

28 april 2020

20u05 9 Brasschaat De gemeente Brasschaat sluit zich aan bij de #NationaleNaaiActie. Mensen die minstens honderd mondmaskers binnenbrengen, kunnen een vereniging kiezen die van de gemeente 50 euro krijgt.

Het lijkt erop dat heel België aftelt naar 4 mei alsof het Nieuwjaar is. Iedereen hoopt dat vanaf dan de coronamaatregelen versoepeld worden. Er wordt opgeroepen om dan, zeker op plaatsen waar afstand bewaren onmogelijk is, een mondmasker te dragen. Daarom roepen maakjemondmasker.be en Impactdays.co nu heel België op om massaal mondmaskers te maken tijdens de #NationaleNaaiActie. Brasschaat sluit zich daarbij aan.

“Er komen in onze gemeente vier inzamel- en afhaalpunten”, zegt schepen Karina Hans (N-VA). “Die komen in de lokale dienstencentra en het gemeentehuis. Wie honderd maskers binnenbrengt, mag een vereniging kiezen die 50 euro krijgt. Zo steunen we onze eigen verenigingen die door de coronacrisis met financiële tekorten zitten.”

Engagement

Wie materialen of maskers heeft, kan ze vanaf nu binnenbrengen. Vanaf 4 mei kunnen personen die het openbaar vervoer moeten nemen voor hun werk maskers komen halen zolang de voorraad strekt. Vanaf 18 mei mag iedereen die er nog geen heeft eentje komen halen. “Uit ervaring met onze inzamelactie van de laptops weten we dat er in Brasschaat veel solidaire mensen zijn. We roepen dan ook op dat wie al mondmaskers heeft anderen voorrang geeft.”

De mondmaskers die burgers zelf kunnen maken, zijn bedoeld om op straat te gebruiken en de kans op overdracht van het virus te verminderen. Zoals ook gecommuniceerd door de federale overheid en de virologen, zijn sjaals en andere stoffen voor de mond en neus daarbij ook al nuttig. Een mondmasker geeft nooit 100% bescherming, maar verlaagt de kans op besmetting indien ook de andere maatregelen, zoals voldoende afstand houden en goede handhygiëne, in acht worden genomen.

Hoe doe jij mee?

Ga naar maakjemondmasker.be en download het patroon en werkwijze. Ga aan de slag met de juiste materialen en neem de hygiënische maatregelen in acht.Geen naaitalent? Naast mondmaskers kunnen ook stoffen en linten gedoneerd worden bij officiële inzamelpunten.

Een overzicht vind je hier: maakjemondmasker.be/doneren. Deel je creaties, inspireer en motiveer mee op sociale media via #MaakJeMondmasker #NationaleNaaiActie

De inzamelpunten in Brasschaat zijn LDC Vesalius (Prins Kavellei 77), LDC Maria-ter-Heidehove (Eikendreef 18), LDC Antverpia (Sint-Antoniuslei 95) en het gemeentehuis aan de Verhoevenlei.