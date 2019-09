Brasschaat lanceert opvallende campagne rond verkeersveiligheid in schoolomgevingen: “Iedereen is hier VIB” Toon Verheijen

16 september 2019

14u17 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft maandag de aftrap gegeven voor de verkeersveiligheidscampagne ‘Allemaal VIB’ in ware Hollywoodstijl. De schoolomgevingen werden ingericht met rode lopers en andere attributen. Twee agenten van de Buurtpolitie kwamen zelfs mee het verkeer regelen. VIB staat voor verkeersveilig in Brasschaat ofwel Very Important Brasschatenaar. De gemeente wil deze legislatuur alle schoolomgevingen zo verkeersveilig maken.

De schoolomgevingen van GIBO Driehoek en Mater Dei Driehoek werden maandagmorgen omgetoverd in een omgeving waarin iedereen zich even een Hollywoodster kon wanen. Twee agenten van het VTM-programma de Buurtpolitie zorgden ervoor dat alles veilig verliep en twee leerlingen kregen zelfs een heuse exclusieve behandeling met ontbijt aan huis en een ritje in de riksja naar school. Alle andere scholen in Brasschaat kregen eveneens een pakket om hun school aan te kleden in VIB-stijl. “We hadden in ons bestuursakkoord als prioriteit naar voren geschoven dat we alle schoolomgevingen zo verkeersveilig willen maken”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “We vinden dat meer dan gerechtvaardigd om de duizenden leerlingen en hun ouders een veilig gevoel te geven.”

Campagne

De gemeente kiest ook bewust voor een opvallende campagne. “We willen dat iedereen in Brasschaat zich belangrijk voelt en we willen dat iedereen recht heeft om zich veilig op straat te kunnen bewegen. De campagne start nu aan de schoolomgevingen. We vormen al die omgevingen ook om tot een zone 30. Later gaan we ons ook nog focussen op veilig en op de juiste manier parkeren. Het is de bedoeling dat de campagne dus de volgende maanden en zelfs jaren wordt verdergezet.”

Driehoek

Dat de schoolomgeving van Driehoek werd uitgekozen om de start te geven van de campagne, was niet toevallig. “We horen al jaren de opmerking van bewoners en bezoekers over de chaotische verkeerstoestanden rond de sporthal van de scholen Mater Dei en GIBO Driehoek”, zegt Goele Fonteyn. “Daarom hebben we die omgeving als eerste aangepakt en ineens volledig. We hebben daar een hele reeks maatregelen genomen zoals de invoering van enkelrichtingsstraten voor een betere circulatie, fietsstraten, groene zebrapaden die duidelijk zichtbaar zijn, een parkeerverbod aan de schoolpoort, rijbaankussens om het verkeer af te remmen en de schoolomgeving is voortaan ook duidelijk aangegeven.” Maar er zijn ook maatregelen al genomen in andere schoolomgevingen. “We hebben geprofiteerd van de subsidies die Vlaanderen gaf om schoolomgevingen veilig te maken. Wij hebben 71.000 euro geïnvesteerd in dynamische zone 30-borden. De oplichtende borden geven tijdens de piekuren de beperking tot 30 km per uur aan en werken op zonne-energie. En vanaf januari 2020 zullen we nieuwe projecten indienen om Brasschaat nog veiliger te maken.”