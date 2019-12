Brasschaat krijgt ‘sporters beleven meer’ award 2019 Toon Verheijen

18 december 2019

13u30 0 Brasschaat Brasschaat werd samen met veertig andere steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen door Sport Vlaanderen gehuldigd in een feestelijke belevingsavond. Brasschaat ontving de ‘sporters beleven meer’ award 2019.

Sport Vlaanderen daagde in 2019 alle Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Wie erin slaagde om vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde te brengen, mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. 41 steden en gemeenten uit de provincie Antwerpen engageerden zich om minstens vijf van de zeven uitdagingen tot een goed einde te brengen: een G-sportinitiatief organiseren, inwoners stimuleren om op een originele manier foto’s op sociale media te delen, gezinnen aan het sporten krijgen, de maand van de sportclub coördineren, schoolsport promoten, een belevingsactiviteit in de natuur op poten zetten en werken rond sporten op het werk. 34 gemeenten slaagden in hun opzet, waaronder Brasschaat.

Meer over Brasschaat

Antwerpen