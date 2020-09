Brasschaat krijgt nieuw belevingsplein rond oud gemeentehuis : “Plaats voor verpozing en evenementen” Toon Verheijen

02 september 2020

14u04 2 Brasschaat Het centrum van Brasschaat gaat de komende jaren een metamorfose ondergaan. Zowel het Dokter Roosensplein rond het oude gemeentehuis als het Armand Reussensplein worden volledig onderhanden genomen. Het eerste plein krijgt een verblijfsplein met waterplein en een evenementengedeelte. Die werken starten al in 2021.

De gemeente Brasschaat wil haar handelscentrum een nieuwe of extra boost geven en een van de peilers daarvan is het volledig herinrichten van het Dokter Roosensplein. Een echte pleinfunctie heeft het echter nooit echt gehad, maar de ruimte wordt vooral gebruikt om te parkeren. “We willen van heel de zone rond het oude gemeentehuis en de Rozenhoeve een sfeervolle verblijfsruimte maken”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “Zowel het oude gemeentehuis, de Rozenhoeve als het oorlogsmonument moeten beter tot hun recht komen.”

Waterpartijen

In het plan is voorzien dat de Frillinglei rechtdoor wordt getrokken waardoor het weer één langgerekte dreef wordt en waardoor het eigenlijke plein een pak groter wordt. Vanop de Bredabaan kan dan de Donksesteenweg niet meer opgereden worden. Het ene gedeelte wordt een plein waar het vooral aangenaam vertoeven moet worden aan een waterpartij. Het gaat eigenlijk om een open waterbekken waarin hemelwater wordt opgevangen. Er komen ook enkele fonteintjes. Voor het oude gemeentehuis moet er vooral ruimte zijn om kleine en grotere evenementen te organiseren. Het plein wordt ook overal in hetzelfde materiaal aangelegd en moet het centrale plein worden in de gemeente. “Het gedeelte aan het monument wordt voorbehouden als ruimte voor ceremoniële functies zoals herdenkingsdiensten of trouwerijen”, zegt Goele Fonteyn. “Er komt rond het monument een platform met een zitrand. Ook daar voorzien we enkele fonteinsproeiers.”

Verkeer

Door het doortrekken van de Frillinglei, ontstaat er ter hoogte van de Rozenhoeve een veel groter deel dan nu het geval is dat. De waterpartij, nieuw groen en zitmeubilair moet daar voor de gezelligheid zorgen. Het kan ook dienen als terraszone. Vanuit de Donksesteenweg kan het verkeer niet meer doorrijden. Ter hoogte van het Dr. Roosenplein zullen er klappalen komen die enkel door de hulpdiensten gebruikt kunnen worden. Het aantal parkeerplaatsen in de projectzone blijft nagenoeg hetzelfde. Nu zijn er dat 77 en na de werken zouden dat er nog 76 zijn. Drie daarvan worden voorbehouden. Het aantal overdekte fietsstalplaatsen wordt verminderd van 88 naar 80, maar het aantal private fietsstalplaatsen stijgt van 16 naar 32.

De totale kostprijs van het project bedraagt net geen 2 miljoen euro.