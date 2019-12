Brasschaat is nacht- en belwinkels, shishabars en erotische massagesalons in winkelgebied liever kwijt dan rijk: voortaan extra vergunning nodig Toon Verheijen

12 december 2019

18u04 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat wil het winkelgebied nog meer aantrekkelijker maken door onder meer nachtwinkels, belwinkels en erotische massagesalons zoveel mogelijk te weren uit het centrum. Wie dergelijke zaak voortaan nog wil openen, zal een extra vergunning moeten aanvragen en een aantal onderzoeken ondergaan. ‘We denken ook nog aan het heffen van extra taksen, maar dat moeten we nog verder uitwerken”, zegt schepen Carla Pantens (N-VA).

Brasschaat wil al langer het winkelgebied aantrekkelijker maken en heeft daarvoor al de nodige stappen gezet. Ook begin volgend jaar volgen er nog heel wat ingrepen zoals het verwijderen van overtollige verkeersborden, het uitdelen van pocketasbakjes en meer bloemen in het straatbeeld. Maar de gemeente gaat nog een stap verder. Met een nieuw reglement wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat er geen wildgroei komt aan handelszaken als nacht- en belwinkels en automatenshops. “We willen een uniek en vooral sfeervol en gezellig winkelcentrum creëren”, zegt schepen Carla Pantens. “Daarom willen we in eerste instantie winkels die de uitstraling en de gezelligheid ondersteunen. Belwinkels, nachtwinkels, shishabars, automatenshops, handcarwashes of erotische massagesalons zorgen dikwijls voor overlast én ze bieden geen meerwaarde. Verbieden kunnen we ze uiteraard niet, want er is nog altijd wel vrijheid van ondernemen. Maar met een nieuw reglement willen vooral de komst van zo’n zaken ontmoedigen.”

Onderzoeken

De regels tot nu toe waren vrij eenvoudig. In een handelspand onder de vierhonderd vierkante meter, mocht iedereen gelijk welke zaak – binnen de regels van de wettelijkheid uiteraard – openen. “Maar voor de eerder genoemde zaken gaat dat met het nieuwe reglement niet meer zo eenvoudig zijn”, zegt Pantens. “We kijken na of ze zijn ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de ondernemer moet een moraliteitsonderzoek ondergaan, we kijken na of er gerechtelijke veroordelingen zijn en of de financiële toestand wordt nagegaan. En uiteraard wordt ook de brandveiligheid nagekeken. Het nieuwe reglement geldt uiteraard enkel voor de nieuwe winkels die willen openen. Voor de bestaande uitbaters kunnen we dat niet opleggen, maar zij zullen wel extra in de gaten gehouden worden. En als er echt iets strafrechtelijk is vast te stellen, kan de winkel altijd gesloten worden.” We hopen dat we op deze manier het imago van het winkelgebied toch weer wat kunnen opkrikken.” In heel wat andere gemeenten waar gelijkaardige reglementen zijn opgesteld, worden ook openingstaksen gevraagd. In sommige gevallen loopt dat – afhankelijk van het genre winkel – op tot 6.500 euro. “Zover zijn we nog niet. Dat is de volgende stap in ons proces, maar we willen daarover eerst volledige juridische duidelijkheid krijgen.”

Nog maatregelen

Verder werkt het gemeentebestuur ook nog altijd nauw samen met de handelaars om samen tot een plan te komen om de leefbaarheid te verhogen. Het gaat dan om een combinatie van aangenaam wonen, winkelen en werken door onder meer de leegstand te beperken, het parkeren anders te organiseren, de pleinen aan te pakken en de horecaterrassen gezelliger te maken. De verkeerslichten krijgen ook een opknapbeurt en voortaan zal er dagelijks zwerfvuil verwijderd worden en zullen ook de vuilbakjes leeggemaakt worden. Ook de plantvakken worden elke twee weken proper gemaakt. De gemeente zal ook vier keer per jaar de voet- en fietspaden machinaal laten kuisen. Vanaf mei 2020 zal de rijweg ook gesproeid worden.