Brasschaat gebruikt WePlog om straten (nog) properder te houden Toon Verheijen

21 januari 2020

18u26 0 Brasschaat De gemeente Brasschaat heeft al een actieve groep vrijwilligers - op initiatief van Luc Vermeersch - die al jaren dag in dag uit zwerfvuil ruimen in de gemeente. Nu wil het gemeentebestuur het zwerfvuil ook digitaal aanpakken door de app ‘WePlog’ te promoten.

De app ‘WePlog is eenvoudig en gebruiksvriendelijke en houdt anoniem data bij over elke plogbeurt. Alle gebruikers zien via een overzichtelijke kleurcode waar er in hun buurt recent geplogd werd en welke straten nog een opruimbeurt moeten krijgen. Een leuk extraatje is dat je als gebruiker kan zien hoeveel kilometer je al geplogd hebt. Met de app ontstaat ook een groeiende community van mensen die zelf actie ondernemen tegen zwerfvuil.

Succes

“Er zijn al enkele mensen mee aan de slag gegaan en met vijf mensen hebben ze gedurende 10 WePlog-sessies een score gehaald van 20 procent”, zegt schepen van afvalbeleid Myriam Van Honste (Open Vld). “Eén op de vijf straten werd dus geruimd. Via de appe kunnen wij nu als gemeente het dashboard gebruiken en zo parameters aanpassen om een slim en efficiënt zwerfvuilbeleid uit te stippelen. De gemeentelijke opruimdiensten kunnen via de app doorgeven waar er reeds zwerfvuil werd geruimd. Zo kunnen de opruimbeurten op elkaar afgestemd worden. Omdat we op deze manier alle opruimbeurten registreren, kunnen we in de toekomst makkelijk gerichte acties uitvoeren.”