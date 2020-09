Brasschaat 2012 gekant tegen bomenkap Berrélei: “Gemeente moet bomen meer sparen” Toon Verheijen

14 september 2020

09u10 1 Brasschaat Oppositiepartij Brasschaat 2012 is boos over de kapwerken die gemeente wil laten uitvoeren in de Berrélei.

“Het wordt stilaan wel een hele lange lijst”, zegt raadslid Lisa Buysse. “De bomen aan de Oude baan (de zogenaamde “groene hoek”) die moesten sneuvelen voor parkeerplaatsen, de mooie parkdreven, stukken groen achter het containerpark, de officierenwijk, de Kenislei die kaal stond tijdens de hittegolf. De lijst is te lang.”

Werken

Nu gaat het om 94 lindenbomen in de Berrélei. De gemeente zegt wel dat de bomen worden vervangen door jonge exemplaren. De kap gebeurt in functie van de weg- en rioleringswerken in de Berreélei en de Durentijdlei. “Helaas worden 94 grote reuzen 82 kleine boompjes”, zegt Lisa Buysse. “Heel wat koelte tijdens de warme zomers gaat zo verloren. Het is een achteruitgang op gebied van biodiversiteit en CO2-opslag. We moeten ervoor zorgen dat er vaker bomenbesparend gewerkt wordt ook bij nodige rioleringswerken. Het gemeentebestuur moet dringend inzien dat elke boom telt en kappen enkel in uiterste nood gebeurt. We zijn de trotse, groene parkgemeente, laat ons dat zo houden.” Lisa Buysse pleitte voor ingebouwde bewateringsslangen bij de aanplant van de nieuwe bomen. Zo kan de nazorg van de bomen efficiënter en met minder water gebeuren.