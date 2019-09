Brandweer Zone Rand stelt nieuw materieel voor op zonefeest Ben Conaerts

22 september 2019

12u30 0 Brasschaat De Brandweer Zone Rand beschikt als eerste hulpverleningszone in België over een waterdichte container voor het veilig blussen van elektrische en hybride voertuigen. De container werd afgelopen zaterdag voorgesteld tijdens het zonefeest in Brasschaat.

Branden met een elektrische of hybride voertuig zijn moeilijk onder controle te krijgen. Niet alleen is het vuur heviger en warmer, de kans is ook reëel dat de accu van de wagen opnieuw vuur vat nadat initieel werd geblust. Om zeker te zijn dat dat niet gebeurt, moet het voertuig voor minstens 24 uur worden ondergedompeld in water. De batterijen zijn immers zo goed afgeschermd dat klassiek bluswater vanuit een brandweerslang niet volstaat. Nu beschikt de Brandweer Zone Rand als eerste hulpverleningszone in België over een waterdichte container voor het blussen van deze elektrische of hybride voertuigen. De container werd afgelopen zaterdag voorgesteld tijdens het zonefeest van de brandweerzone in Brasschaat.

“Nadat het brandende voertuig werd geblust, wordt het in de waterdichte container getrokken met behulp van een winch. Vervolgens kan de container vollopen met water, zodat het voertuig wordt ondergedompeld”, legt waarnemend zonecommandant Katrien De Maeyer uit. De container kostte 22.000 euro en is bestemd voor de post Edegem.

Ook het andere nieuwe materiaal van de Brandweer Zone Rand werd zaterdag voorgesteld. Het gaat om een dienstwagen voor de post Oostmalle, twee dienstwagens voor de posten Westmalle en Zoersel, een dienstwagen voor het zonaal kantoor, een commandowagen en een lichte materieelwagen voor de post Wommelgem en twee duikwagens voor de posten Brecht en Schoten. Het voorbije jaar werd er ook nieuwe interventiekledij en helmen aangekocht voor alle manschappen.