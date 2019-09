Brandweer Zone Rand investeert 8,6 miljoen in extra vrijwilligers en beroepskrachten en nieuw materiaal Toon Verheijen

20 september 2019

10u21 1 Brasschaat De Brandweer Zone Rand investeert de komende jaren maar liefst 8,6 miljoen euro in de uitbouw van de dienstverlening en de aankoop van nieuw gespecialiseerd materiaal. Er worden ook extra beroepsbrandweermannen aangeworven. Op het zonefeest zaterdag in Brasschaat wordt er alvast nieuw materiaal voorgesteld.

De tijd dat elke gemeente zijn eigen autonoom brandweerkorps had en dat de burgemeester het hoofd was, ligt achter ons. Enkele jaren geleden werden overal in Vlaanderen grote hervormingen doorgevoerd en ontstonden grote brandweerzones. Zo werd de Brandweer Zone Rand er eentje met in totaal twintig brandweerposten voor 21 gemeenten in de noord- en zuidrand van Antwerpen. Alles samen werken er 800 beroepsbrandweermannen en vrijwilligers (90 procent) voor de zone en staan ze in voor de veiligheid van meer dan 413.600 burgers.

Nieuwe organisatie

De Brandweer Zone Rand gaat nu nog een stapje verder in de samenwerking. De organisatie wordt nog verder uitgebreid en dat gaat gepaard met een extra investering van zo’n 8,6 miljoen euro. “Bij de opstart van de zones werd een gemeenschappelijke financiële dienst en een personeelsdienst al voorzien”, zegt waarnemend zonecommandant Katrien De Maeyer. “We gaan nu de logistiek, operaties en het risicobeheer verder uitbouwen met de focus op hulpverlening. We denken dan aan de aankoop van materiaal, maar ook het uitschrijven van specifieke procedures. We gaan onder meer extra beroepsbrandweermannen aanwerven die in verschillende brandweerposten aan de slag gaan. Die willen we de komende twee jaar aanwerven.” Maar de zone blijft uiteraard ook inzetten op vrijwilligers, want dat blijft nog altijd de basis. Onlangs werd nog een oproep gedaan omdat de zone zo’n 40 vrijwilligers zocht. “Vrijwilligers zijn een enorme meerwaarde”, zegt Katrien De Maeyer. “In hoge nood kunnen we op korte tijd enorm veel mensen oproepen. De wateroverlast in Kapellen en Kalmthout van enkele maanden geleden was daar een goed voorbeeld van. Ploegen uit heel de zone zijn toen naar daar gegaan om te helpen.”

Financiering

Ambities zijn er dus genoeg, maar de plannen kosten ook geld. Daarom zal tegen 2025 de dotatie van de verschillende gemeenten aan de zone met 8,6 miljoen euro stijgen. “We hebben die extra investering nodig omdat de brandweer veel meer doet dan branden bestrijden of personen bevrijden bij ongevallen. Risico’s in kaart brengen, onheil proberen te voorkomen, een constante evaluatie van de inzet: het hoort er nu eenmaal bij”, zegt Jan Jambon, burgemeester in Brasschaat en ook voorzitter van de zone. “We hopen met deze nieuwe structuur de brandweerposten nog vlotter te laten samenwerken. Schaalvergroting komt de werking alleen maar ten goede.” Tijdens het zonefeest zaterdag worden alvast twee nieuwe duikwagens voorgesteld. Die worden gebruikt om elektrische voertuigen in onder te dompelen en zo te blussen. Het voorbije jaar werd er ook nieuwe interventiekledij aangekocht voor alle manschappen.

Brandweer Zone Rand bestaat Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.