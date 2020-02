Brandweer Brasschaat kreeg 60-tal oproepen voor stormschade CVDP

11 februari 2020

14u19 0 Brasschaat Van zondagmiddag tot dinsdagochtend was de brandweer van Brasschaat druk in de weer met de schade die de storm Ciara veroorzaakt had. In totaal kreeg de brandweer een 60-tal oproepen van stormschade binnen.

“De meeste oproepen gingen over lichte gevallen van schade zoals gevallen takken, losgekomen stukken van daken of dakgoten en omgewaaide herashekken”, zegt Koen Vanderzwalm, kapitein van brandweerpost Brasschaat. “Er waren ook enkele zwaardere schadegevallen waarbij bomen op voertuigen en woningen terechtkwamen, maar over het algemeen viel de schade mee. De storm van in maart 2019 was in vergelijking groter en ingrijpender: toen kregen we vijf keer zoveel oproepen binnen.”

Sinds deze middag heeft de brandweer van Brasschaat alle oproepen afgehandeld. “We zijn bijgewerkt en zijn nu bezig met de nazorg: het in orde brengen van ons materiaal en het reinigen van de voertuigen.