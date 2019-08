Bouwbedrijf [bau] vormt tweehonderd jaar oude hoeve om tot eigen kantoorruimte Jong bedrijf ook op zoek naar extra personeel Toon Verheijen

27 augustus 2019

16u49 0 Brasschaat Bouwbedrijf [bau] uit Brasschaat neemt zijn intrek in de bijna tweehonderd jaar oude hoeve Het Zant aan de Miksebaan. Het bouwbedrijf heeft de hoeve aan de binnenkant volledig gerenoveerd. De gevel aan de buitenkant is volledig behouden. Het snelgroeiende bedrijf zoekt ook nog extra personeel.

De boerderij Het Zant werd gebouwd in 1824 en werd begin vorige eeuw omgebouwd tot woonhuis met behoud van heel wat authentieke elementen. De befaamde tuinarchitect Wirtz stond in voor de aanleg van de tuin. De voorbije jaren stond het pand echter leeg. Toen zaakvoerder Walter Leyssens het pand zag, was hij meteen verkocht. “We waren voor ons bouwbedrijf al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie voor de kantoren”, zegt Leyssens. Vroeger fietste ik ook al regelmatig voorbij de hoeve. Op die manier kwam het gebouw in ons vizier. Er waren wel wat aanpassingen nodig en aangezien het gebouw op de lijst met efgoedwaarde staat, moest de renovatie ook heel doordacht zijn.”

Erfgoed

De buitenkant van de oude hoeve is volledig behouden. De binnenkant is volledig gerenoveerd volgens de nieuwe normen op vlak van isolatie en technieken. Oude blaken en deuren zijn wel behouden gebleven. De hoeve biedt nu voldoende kantoorruimte voor de ondertussen 9 medewerkers van het bouwbedrijf. “We zijn tevreden dat het vertrouwde beeld van de prachtige hoeve in het centrum van Brasschaat overeind is gebleven en op die manier wellicht voor lange tijd gevrijwaard. De centrale ligging is zeker ook een pluspunt. De meeste medewerkers wonen in de regio en geraken heel vlot op kantoor. Het is bovendien een rustige plek om te werken in het groen, met een zeker vakantiegevoel ook en met goede verbindingen naar de verschillende werven”, aldus Walter Leyssens.

Extra personeel

Walter Leyssens stampte drie jaar geleden met medevennoot Gert Kertens de onderneming [bau] uit de grond in Brasschaat. Het bedrijf focust haast uitsluitend op grote en complexe kleinere bouwprojecten van twee tot tien miljoen euro. Zo realiseerde [bau] voor Matexi 18 appartementen en 16 woningen met een ondergrondse parking op de site Eksterlaer in Deurne. Aan de Statiestraat in Antwerpen werd een commercieel gelijkvloers verbouwd en uitgebreid met nieuwe appartementen na een voorafgaandelijke sloop. De renovatie van appartementen in de Mertens en Torfstraat in Antwerpen werd recent opgeleverd. Aan de Rubenslei 2 in Antwerpen startte [bau] met de omvorming van een kantoorgebouw tot 20 appartementen, twee bijkomende penthouses en een commerciële unit. Verder zijn er nog projecten in Oostende , Luik en pas gestart ook aan de Lange Elzenstraat in Antwerpen (Elzenhof). “Wij hebben op dit moment 5 projectleiders fulltime in dienst. Door het groeiend aantal opdrachten zijn we nog dringend op zoek naar extra krachten. [bau] wil zijn activiteiten verder uitbreiden, maar tegelijkertijd moeten we ook onze engagementen kunnen invullen.”