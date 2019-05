Borstkankerpatiënten krijgen ‘lounge’ in AZ Klina: “Hier kunnen ze tot rust komen in huiselijke sfeer” Toon Verheijen

24 mei 2019

18u16 0 Brasschaat Dankzij de gulle steun van de ‘American Women’s Club of Antwerp’ beschikt het AZ Klina over een borstlounge voor kankerpatiënten. Een ruimte waar de patiënten na het harde verdict even tot rust kunnen komen of kunnen praten met anderen. “Die huiselijke sfeer is dag en nacht verschil met de wat kille sfeer van vroeger”, aldus oncoloog Didier Verhoeven. “Het heplt de patiënten tot rust komen.”

Het verdict borstkanker komt altijd hard aan. Meestal hoort de patiënt de harde woorden in het ziekenhuis. Op zulke momenten of tijdens de behandeling heb je als patiënt nood aan even wat rust of een ruimte waar je even kan bekomen. In het AZ Klina hebben borstkankerpatiënten sinds korte tijd die mogelijkheid dankzij de gulle steun van de ‘American Women’s Club of Antwerp’.

Via allerlei acties zamelden zij niet minder dan 10.000 euro in en die schonken ze aan de Borstkliniek van het AZ Klina. Met het geld hebben ze een ‘room with a view’ geopend. Alles werd opnieuw geschilderd, een parket gelegd, nieuw meubilair, wat versiering hier en daar. De ruimte is ook heel licht.

Huiselijk

Dr. Didier Verhoeven van Borstkliniek is maar wat blij met de steun. “Patiënten die hier de diagnose krijgen of behandeld worden ondersteund door een heel team van artsen, paramedici, verpleegkundigen, maar ze hebben soms heel wat informatie te verwerken”, zegt dokter Verhoeven. “Daarom is het belangrijk dat de patiënten, maar ook hun naasten de informatie kunnen verwerken. Dat ze ergens in stilte kunnen praten en vragen stellen of simpelweg hun emoties voluit kunnen tonen.”

De ruimte die nu volledig is ingericht, deed vroeger dienst als een soort bergruimte of een kamer waar in hoge nood een extra bed kon geplaatst worden. Nu is het een huiselijk ingerichte kamer. “Vooral mentaal is dat voor de patiënten belangrijk om toch dat warme gevoel te ervaren.”

250 patiënten

De Borstkliniek van het AZ Klina is een van de grootste van ons land met jaarlijks 250 tot 300 nieuwe gevallen. In de nieuwe lounge krijgen de borstkankerpatiënten ook een kleurrijk hartvormig kussen ter beschikking.

“De vrijwilligers van AWCA hebben ook die kussens gemaakt”, zegt dokter Verhoeven. “Het kussen ondersteunt de oksel waar eventueel lymfeklieren worden verwijderd. Ook weer om het de patiënten toch net dat iets aangenamer te maken.”

Naast de 10.000 euro van de AWCA was er ook nog een bedrag van 300 euro van een modezaak uit Zandhoven. Telkens een klant bedankte voor een plastieken draagtas werd een spaarpotje gevuld. De eigenares sprokkelde zo maar liefst 300 euro bij elkaar.