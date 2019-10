Bijna 7 miljoen extra voor gemeente Brasschaat Toon Verheijen

07 oktober 2019

De gemeente Brasschaat kan dit jaar rekenen op bijna 7 miljoen extra dankzij het Vlaams regeerakkoord. Dat komt omdat Vlaanderen de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. “Met dit geld kunnen we onze gemeente nog beter maken”, zegt schepen Philip Cools N-VA-Brasschaat wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering onder andere investeert in fietspaden, veilige wegen en een groenere omgeving.”