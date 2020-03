Bij iedereen die AZ Klina nog binnenkomt, wordt temperatuur gemeten: “Bij minste twijfel gaat patiënt in afzondering en beslist arts wat er moet gebeuren” Toon Verheijen

28 maart 2020

16u51 0 Brasschaat Het ziekenhuis AZ Klina controleert sinds vrijdag van élke bezoeker ouder dan 5 jaar die het ziekenhuis binnengaat, de lichaamstemperatuur. Bij het minste twijfelgeval wordt de patiënt afgezonderd. Kinderen onder de vijf jaar worden standaard gecontroleerd op de kinderafdeling.

“We willen met deze maatregel de veiligheid van onze artsen en medewerkers blijven bewaken”, zegt woordvoerster Joanne De Roeck. “Het gaat sowieso om mensen die een afspraak hebben in het ziekenhuis, want gewoon bezoek is niet meer toegelaten. Wie een verhoogde temperatuur heeft, wordt meteen afgezonderd en krijgt een mondmasker. De behandelend geneesheer beslist dan wat er moet gebeuren.” Ook voor leveranciers is er een speciale werkwijze. “Zij komen enkel nog tot aan de laad- en loskade en zeker niet meer binnen. Moeten ze wel binnen zijn voor bijvoorbeeld een niet uit te stellen onderhoud aan iets, dan moeten ze een strikte procedure volgen.”