Bestuurders negeren massaal snelheidsbeperking langs werven in Brasschaat Toon Verheijen

22 oktober 2019

13u36 3 Brasschaat De politiezone Brasschaat voert al geruime tijd controles uit langs belangrijke werven in de gemeente en die hebben blijkbaar nut. Uit cijfers blijkt dat het verlaagde snelheidsregime massaal genegeerd wordt. Omdat de cijfers zo hoog blijven, gaan politie en gemeente een sensibiliseringsactie uitwerken. Ook in schoolomgevingen wordt de snelheid door heel wat bestuurders aan de laars gelapt.

De politiezone Brasschaat controleert al systematisch op overdreven snelheid binnen en buiten de bebouwde kom, maar ook specifiek in schoolomgevingen en langs werven zoals die aan de Pauwelslei en de Bredabaan. De controles binnen de bebouwde kom leverde in het derde kwartaal (juli-september) op een totaal van 10.025 gecontroleerde voertuigen 318 overtredingen op (3,18 procent). De Elisalei scoorde hier het minst goed met 12 overtredingen op 70 gecontroleerde voertuigen (meer dan 17 procent). Buiten de bebouwde kom kwam dat op 416 overtredingen op 4.293 gecontroleerde voertuigen (9,7 procent). De straat die hier het slechtst scoorde was de Voshollei met 279 overtredingen op 1.869 gecontroleerde voertuigen (bijna 15 procent).

Werven

Opmerkelijke vaststelling: de cijfers van de controles in schoolomgevingen en langs belangrijke werven liggen een pak hoger. In schoolomgevingen werden er 2.280 voertuigen gecontroleerd waarvan er 360 te snel reden. Dat is meer dan vijftien procent. Maar nog straffer zijn de cijfers van de controles langs de werven zoals die van de Pauwelslei en de Bredabaan. Daar werden 3.965 voertuigen gecontroleerd waarvan er 804 te snel reden. Dat is méér dan twintig procent of één op de vijf bestuurders dat zich niet aan de verlaagde snelheid houdt. In het geval van de Bredabaan bijvoorbeeld bedraagt die snelheid nu 30 kilometer per uur. “De controles gebeurden inderdaad vooral aan de Pauwelslei en de Bredabaan”, zegt korpschef Barbara Cloet. “De cijfers zijn inderdaad aan de hoge kant. We doen die controles regelmatig. We merken wel dat die in het begin zeker effect hebben en dat er trager wordt gereden, maar dat automobilisten al snel hervallen en er niet meer op letten. We gaan die controles dus zeker blijven uitvoeren, maar we hebben tegelijkertijd aan de gemeente wel gevraagd om een sensibiliseringsactie uit te werken. We gaan dat nu samen bekijken hoe we dat het best aanpakken. We voeren trouwens niet alleen controles uit langs de werven zelf, maar ook langs de sluipwegen.”

De cijfers zijn hoog en we zullen controles blijven doen, maar we werken ook aan een sensibiliseringsactie met de gemeente

Een verwittigd man

Schepen van mobiliteit bevestigt dat de gemeente het fenomeen gaat bekijken en hoe er gesensibiliseerd kan worden. Ook de oppositie is tevreden. “Automobilisten kennen ondertussen wel de snelheidscontroles op de werven op de autosnelwegen maar hebben vaak niet door dat dit lokaal ook gebeurt”, zegt Niels de Kort (CD&V) die eerder ook al vroeg achter meer controles op sluipwegen. “Dat de politie expliciet de twee werven noemt, mag ook een waarschuwing zijn. De werf Pauwelslei gaat nog een volgende fase in dus mensen moeten daar zeker voorzichtig rijden en zich strikt houden aan de snelheidslimiet. We zijn ook blij dat ze de politie blijft inzetten op de controles en dat niet alleen langs de werven, maar ook langs schoolomgevingen. Het zal de kinderen en de arbeiders alleen maar ten goede komen.”