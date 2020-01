Bestuurder vlucht voor politie en rijdt zich vast in berm van hogesnelheidslijn Toon Verheijen

13 januari 2020

13u46 0 Brasschaat De politiezone Brasschaat heeft afgelopen weekend tijdens de actie ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ 1.373 bestuurders laten blazen. Vijf personen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren. Een bestuurder probeerde aan de controles te ontsnappen en belandde met zijn wagen in de talud van de HST. Hij wist echter te voet te ontkomen.

De politie Brasschaat hield heel het weekend lang controles, onder meer vrijdagavond op de Sint-Jobsesteenweg. Daar had op een bepaald moment een bestuurder het zo niet begrepen op die controle en hij sloeg op de vlucht. Een politiepatrouille zette meteen de achtervolging in. Inspecteurs gaven meermaals het signaal om te stoppen, maar dat deed de man niet. Plots reed de man de talud van de HST-lijn op, maar de wagen duikelde de ‘afgrond’ in. Toen de agenten tot bij de wagen geraakten, bleek dat de bestuurder verdwenen was . Een zoekactie met een speurhond leverde niets op. Ondertussen is de bestuurder wel geïdentificeerd.

Tijdens de verschillende controleacties moesten in totaal 1.373 bestuurders een ademtest afleggen. Daarvan bleken er zestien (1,2 procent) gedronken te hebben. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.