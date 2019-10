Berre Van Deuren en Sophie De Roeck zijn ereschepen Toon Verheijen

14 oktober 2019

Berre Van Deuren en Sophie de Roeck zijn benoemd als ereschepen. Berre Van Deuren maakte maar liefst 24 jaar deel uit van de gemeenteraad waarvan twaalf jaar als schepen. Naast deze functie was hij ook voorzitter van de Gemeentelijke Sportraad. Momenteel is hij nog steeds actief als voorzitter van de vzw Toerisme Brasschaat. Hij lag aan de basis van het Brasschaatse Winterdorp, Fiesta Europa en de Spoorfietsen op een historische spoorlijn uit WOI. Recent zorgde hij nog voor de inrichting van Den Toren en zette hij zich in voor de herwaardering van stripfiguur Kari Lente. Sophie De Roeck maakte twaalf jaar deel uit van de gemeenteraad. Zij was gedurende deze hele periode schepen. Onderwijs, burgerlijke stand en jeugd vielen onder haar bevoegdheid. Zo stond ze mee aan de wieg van het nieuwe GIBO Mariaburg. Ook de eerste stappen voor het scholenproject Kaart werden door Sophie gezet.