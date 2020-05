AZ Klina stelt late piek in coronagevallen vast: “Het is nog altijd heel druk op onze COVID-19-afdeling” emz

07 mei 2020

11u00 18 Brasschaat Een arts van het AZ Klina in Brasschaat heeft in een Facebookpost willen duidelijk maken dat de corona-epidemie nog niet voorbij is. Volgens haar wordt het noorden van Antwerpen nu pas zwaar getroffen door het virus. “De piek is hier inderdaad een drietal weken later gekomen dan in andere ziekenhuizen, maar er is geen reden tot ongerustheid”, licht ziekenhuiswoordvoerder Joanne De Roeck toe.

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag laten weten dat een maximum van steeds dezelfde vier personen op bezoek toegelaten is vanaf 10 mei. Volgens een arts van het AZ Klina komt die versoepeling veel te vroeg. “We horen de afgelopen dagen enkel positief nieuws over de strijd tegen het coronavirus. Jammer genoeg wordt er niet vermeld dat onze regio nu pas zwaar getroffen wordt door het virus. In AZ Klina zien we nog steeds een stijging van het aantal Covid-patiënten Het personeel ervaart dan ook een zeer hoge werkdruk en zit op zijn tandvlees. Dus alstublieft, blijf de maatregelen van social distancing en adequate handhygiëne goed opvolgen en weet dat de versoepeling van de maatregelen voor onze regio eigenlijk nog te vroeg is”, luidt de Facebookpost.

Erg druk

Volgens De Roeck klopt het dat de piek in gemeentes in het Noorden van Antwerpen later op gang kwam. “Eerst was er een piek in Limburg, vervolgens in Kempense ziekenhuizen in Mol en Turnhout. Pas daarna kwamen de Antwerpse ziekenhuizen aan bod. Onze regio kende haar piek nog later dan in de meeste andere ziekenhuizen in het Antwerpse. Misschien komt dat omdat we hier op het platteland zijn of ons dichtbij de Nederlandse grens bevinden.”

Desondanks is er hoop op verbetering. “Het is momenteel erg druk op onze COVID-19-afdeling, maar de curves zijn niet anders dan die zich in andere ziekenhuizen hebben voorgedaan. We hopen dan ook na dit weekend een daling te mogen vaststellen. Door de Facebookpost van onze arts is er wat ongerustheid ontstaan, maar dat is niet nodig. Ze wilde enkel enkel duidelijk maken dat de epidemie nog niet voorbij is. Dat is ook zo, want de coronacrisis heeft net als elke andere epidemie geen start- of stopmoment.”

Geen fantasieën

Desondanks keurt het AZ Klina de versoepeling van de maatregelen niet af. “We hebben zelf steeds de overheidsrichtlijnen en die van Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid, nvdr.) gevolgd. Maar het is wel van belang dat iedereen die afspraken strikt naleeft en zich geen fantasieën in zijn hoofd haalt. Bewaar afstand en blijf thuis als je ziek bent. En houd het sociaal contact beperkt”, besluit De Roeck.