AZ Klina pakt als eerste uit met nieuwe techniek voor borstonderzoek bij vrouwen : “Pijn wordt grotendeels weggenomen” Toon Verheijen

05 november 2019

12u42 0 Brasschaat Het AZ Klina pakt als eerste regionaal ziekenhuis uit met een techniek om een mammografie – een controle van de borsten – minder pijnlijk te maken. De nieuwe techniek volgt de werving van de borst die bij elke vrouw verschillend is en daardoor zou de pijn merkelijk minder worden. Ruim 80 procent van de mammografieën wordt al op deze manier uitgevoerd.

Veel vrouwen zien volgens het AZ Klina op tegen een mammografie omdat het onderzoek als vrij pijnlijk wordt ervaren. “Bij een klassieke mammografie wordt de borst stevig aangedrukt tussen twee vlakke platen”, zegt mammoradiologe dr. Isabelle Biltjes van het AZ Klina. “Dat is vrij pijnlijk, maar het is nodig om een goede beeldkwaliteit te krijgen. Maar net door die techniek toe te passen, creëer je een pijn in het middelste deel van de borst omdat daar de druk groot is. Uiteindelijk duurt zo’n opname maar enkele seconden per borst, maar we hebben het al meermaals meegemaakt dat vrouwen uiteindelijk niet komen opdagen voor een controle omdat ze het lastig en pijnlijk vinden.”

SmartCurve

AZ Klina past daarom nu al voor het overgrote deel van de mammografieën een nieuwe techniek toe, de ‘SmartCurve’. Die methode zou de pijn aanzienlijk moeten verminderen. “Het blijft een compressieplaat, maar die is niet meer vlak en volgt eigenlijk de welving van de borst”, gaat dr. Biltjes verder. “Dat betekent dat het middelste deel van de borst minder wordt samengedrukt en de druk veel meer gespreid wordt. Het heeft als gevolg dat de patiënten veel minder pijn en meer comfort ervaren. En voor ons als radiologen heeft het ook voordelen, want de beeldkwaliteit is veel beter.”

Niet iedereen

Momenteel voert AZ Klina tachtig procent van de onderzoeken al uit met de SmartCurve en krijgt het lovende reacties. “Vooral van vrouwen die een operatie aan de borsten hebben ondergaan en bij wie het sowieso al gevoeliger is”, vertelt dokter Isabelle Biltjes. “Wanneer zij op controle komen, is dat sowieso al met een beetje angst omdat ze weten wat hen te wachten staat. Na afloop zijn ze vaak onder de indruk. Als vrouwen weten dat een mammografie op een minder pijnlijke, aangenamere en meer vrouwvriendelijke manier kan, gaan ze met minder stress naar het onderzoek komen.” Nadeel is wel dat de nieuwe techniek niet bij alle vrouwen gebruikt kan worden. “Bij vrouwen met heel kleine borsten of oudere vrouwen met borsten zonder klierweefsel is het niet bruikbaar. Maar bij hen zou het minder effect hebben omdat de druk op de borst wel overal gelijk verdeeld is.”