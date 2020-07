AZ Klina breidt dienst spoedgevallen uit: “Wachttijden dalen van drie naar hooguit één uur” Toon Verheijen

17 juli 2020

12u57 4 Brasschaat AZ Klina heeft deze week de zogenaamde ‘fast track’ definitief in gebruik genomen. Het gaat om een gloednieuwe uitbreiding van de dienst Spoedgevallen met drie behandelruimtes en een wachtzaal voor patiënten met kleine letsels. De wachttijden dalen hierdoor van gemiddeld drie uur tot minder dan een uur.

De verbouwingen en bouwwerken aan de nieuwe spoeddienst zijn afgerond. Vooral de verpleegkundigen zijn blij. “We hadden deze uitbreiding meer dan nodig", zegt hoofdverpleegkundige Marco De Ceuster. “We zitten gemiddeld aan zo’n 109 patiënten per dag en daarmee zitten we echt wel aan onze limiet. En uiteraard geven we voorrang aan de zwaarste gevallen. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Mensen met de klassieke ‘huis-, tuin- en keukenletsels‘, verstuikingen of kleine neus-, keel- en oogproblemen moeten daardoor gemiddeld zo'n drie uren wachten vooraleer we ze kunnen verder helpen. En dat is frustrerend, want de behandelingen zelf zijn meestal héél snel achter de rug. Vooral voor mensen met kinderen is dat niet fijn.”

Vooral de drukte in de wachtzaal neemt af en dat is geen onbelangrijk gegeven in deze coronatijden Marco De Ceuster

Fast track

Het nieuwe concept en vooral de uitbreiding van de spoeddienst met ‘fast track’ moeten de wachttijd doen dalen van drie uren naar één uur. “Dat heeft niet alleen voordelen voor de patiënten, maar voor de hele spoedgevallendienst. Vooral de drukte in de wachtzaal neemt af en dat is geen onbelangrijk gegeven in deze coronatijden. Voor de artsen en medewerkers is het ook aangenamer werken en ze kunnen de patiënten beter informeren. En geen onbelangrijk detail: we beperken ook het onbegrip bij patiënten die soms niet begrijpen waarom iemand voorrang krijgt.”

Graffiti

De fast track telt in totaal drie behandelruimtes en een wachtzaal. Het totale aantal behandelkamers komt daardoor op negentien. “Tot 25 procent van de patiënten kan via de fast track worden behandeld”, zegt hoofdarts Christine Cuyt. “ Extra voordeel is dat ook voor dringende gevallen er op deze manier meer ruimte vrijkomt. Met deze uitbreiding willen we ons verder profileren als acuut referentieziekenhuis voor het noorden van de provincie Antwerpen.” En om de boel nog wat op te vrolijken versierde graffitikunstenaar SMOK de binnenmuur richting fast track met een prachtige Siamese kempvis.