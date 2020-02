Apotheker verkoopt vijftig chirurgische mondmaskers op één dag: “Coronavirus maakt de mensen bang” emz

25 februari 2020

17u20 4 Brasschaat De opmars van het coronavirus of COVID-19 in Europa zaait ook in Vlaanderen paniek. De burgers proberen voorzorgsmaatregelen te nemen. Apotheek Pasmans in Brasschaat verkocht op dinsdag vijf pakjes van tien chirurgische mondmaskers. “Verschillende mensen vragen erom”, zegt hoofdapotheker Tim Pasmans.

Ondertussen raakten wereldwijd al minstens 80.000 mensen besmet met het coronavirus, dat zich vanuit China verspreidde. In Europa zijn er bekende besmettingsgevallen in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Spanje. Italië kende dinsdagmorgen al 231 besmettingen, van wie zeven reeds overleden. Daar zijn al slachtoffers waar geen link meer met China te vinden is. “De kans dat het coronavirus ook in ons land zal toeslaan, is groot”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

Ook in Brasschaat steekt de vrees voor de pandemie de kop op. Aan het begin van de uitbraak van het coronavirus had apotheek Pasmans op de Rerum Novarumlei in zijn magazijn nog vijftien pakjes van tien chirurgische mondmaskers liggen. “In normale omstandigheden heb ik één pakje in de apotheek liggen. Dat wordt dan vooral gebruikt voor kankerpatiënten”, licht Pasmans toe. Ondertussen zijn al zijn chirurgische maskers uitverkocht. “Recentelijk vroeg iemand zelfs om 100 maskers te kopen. Die wilde de klant dan opsturen naar China. Dat hebben we niet toegestaan. Maar de mensen zijn bang. Ze willen het in huis hebben, moest iemand van hun familie besmet raken”, licht Pasmans toe.

Nutteloos

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het ook aangeraden om een mondmaskertje te dragen als je zorg draagt voor een besmette patiënt. Daarbij dienen er wel geen openingen te zijn tussen het mondmasker en het gezicht, zoals het geval is bij professionele mondmaskers. Bij chirurgische mondmaskers zijn de zijkanten daarentegen gewoon open. Die zullen de besmetting dus niet tegenhouden, aangezien het virus verspreidt wordt via kleine druppeltjes.

Volgens Bert Niesters van de sectie klinische virologie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen is het veel nuttiger geregeld je handen te wassen. “Ook al biedt het chirurgisch mondmasker totaal geen zekerheid tegen het virus, toch willen de mensen voorzichtig zijn. Ze willen zelf voorzorgsmaatregelen nemen. Voorlopig is het mondmasker het enige waarvan ze denken dat het helpt”, zegt Pasmans. De Brasschaatse apotheker zal echter geen extra chirurgische mondmaskers bestellen. “Van onze groothandel hebben we al een mail gekregen dat we daarvoor geen contact moeten opnemen. Zelfs de chirurgische mondmaskers zijn nergens meer beschikbaar”, besluit Pasmans.

COVID-19 UPDATE

25/2/20

03:00



Wereldwijd: 80149

China: 77658 (+2824 verdacht)

Buiten mainland China: 2491 in 36 landen

Doden: 2624 (China: 2592; buiten China: 36)



Europa:278

-Frankrijk:12

-Duitsland:16

-Finland:1

-Italië:231

-VK:13

-Zweden:1

-Spanje:3

-België:1 (166 getest) pic.twitter.com/qheI4WuE58 Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link