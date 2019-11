Antipestcoach Ellen Somers begeleidt familie van 13-jarige Lindsai: “Een oproep aan alle scholen: neem pestgedrag echt wel ernstig” Toon Verheijen

11 november 2019

20u48 24 Brasschaat Ellen Somers uit Brasschaat schreef in 2014 nog een boek over hoe je pestgedrag en alles wat erbij komt kijken, het beste aanpakt. Ze geeft ook nog altijd regelmatig lezingen op scholen. “Deze beelden waren echt choquerend. Ik wil een oproep doen naar de school en naar alle scholen: neem pestgedrag echt wel ernstig. Zowel voor de slachtoffers, maar ook voor de pesters zelf. Ook Zij hebben hulp nodig.”

Ellen was er niet goed van toen ze de beelden van het filmpje zag waarin Lindsai in elkaar werd geslagen. “Ik zag de beelden en wilde de familie vooral een hart onder de riem steken”, vertelt Ellen Somers die zelf ook gepest werd op haar werk vroeger en weet welke impact het kan hebben. “De beelden waren echt schokkend. Ze krijgt op een bepaald moment echt trappen tegen haar hoofd. Dit had ook helemaal anders kunnen aflopen. En dan vooral te weten dat dit is ontstaan uit een roddel die de wereld is ingestuurd. Dat er een plan bedacht is om haar op te wachten en af te ranselen. En het zijn niet alleen de beelden die choquerend zijn, maar ook het besef dat de feiten gefilmd zijn en dat in plaats van hulp te bieden de beelden gewoon verspreid zijn via sociale media.”

Een oproep naar de school en naar andere scholen: neem pestgedrag echt wel ernstig. Probeer er iets aan te doen. En niet alleen in de ‘week tegen pesten’ of tijdens Rode Neuzen. Ellen Somers

Pestgedrag

De familie zelf is Ellen Somers dankbaar dat ze wil helpen. “Het is nu vooral belangrijk dat het meisje stilstaat bij het feit dat er nog héél veel mensen zijn die haar wel heel erg graag zien”, zegt Ellen. “Daar wil ik haar bij helpen. Ze heeft ook al veel berichtjes gekregen van vroegere klasgenootjes. Daar moet ze haar aan optrekken. Maar ik wil tegelijkertijd ook een oproep doen naar de school en naar andere scholen: neem pestgedrag echt wel ernstig. Probeer er iets aan te doen. En niet alleen in de ‘week tegen pesten’ of tijdens Rode Neuzen. En ik bedoel dat niet alleen naar de slachtoffers toe, maar ook naar diegenen die pesten. Confronteer hen met hetgeen ze gedaan hebben. Probeer hen uit te leggen wat de gevolgen zijn. Want ook de pesters zelf moeten eigenlijk geholpen worden. En wat met de school? Hebben zij wel correct gehandeld ? Want uiteindelijk is er geen ambulance gebeld en daar stel ik me toch ook vraagtekens bij.”

Wantrouwen

De familie van de 13-jarige Lindsai is enorm geschrokken. Ellen ontmoette hen en zag alleen maar een berg verdriet, maar ook een heel sterk meisje zelf. “Ik heb ben vooral aangeraden om de telefoon even af te zetten. Het even proberen te verwerken, want het staat vast dat het meisje en haar familie dit voor de rest van hun leven gaan meedragen. Ze heeft nu een enorm wantrouwen opgebouwd en dat zal in de eerste plaats moeten verholpen worden voor zover dat mogelijk is.”