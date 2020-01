Alle politiezones én wegpolitie in provincie Antwerpen doen mee aan ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’: 250 agenten controlere tot maandagochtend 6 uur Toon Verheijen

10 januari 2020

13u08 5 Brasschaat De federale wegpolitie en 108 lokale politiezones zijn vrijdagavond gestart met alcoholcontroles die een heel weekend lang tot maandagmorgen zullen plaatsvinden. Het startschot vond plaats in Brasschaat dat op vlak van alcoholcontroles een van de actiefste zones in Vlaanderen. In de provincie Antwerpen doen alle zones mee en worden in totaal 250 manschappen ingezet. Gouverneur Cathy Berx kwam ook een kijkje nemen. “Ik pleit nog altijd voor een absolute nultolerantie.”

De politiediensten organiseren de extra actie omdat ongevallenstatistieken nog steeds aantonen dat er nog te dikwijls alcohol in het spel is. Zo werden er in 2018 exact 4.710 ongevallen met gewonden of doden geregistreerd waarbij gebruik van alcohol achter het stuur de oorzaak was. Cijfers die voor 2019 nog niet volledig zijn berekend, maar die wel dezelfde tendens vertonen. Daarom ook dat de politiezones en de federale politie de handen in elkaar slaan. Dit weekend en ook nog eens weekend in juni. In 2019 werden al eens twee gelijkaardige weekends georganiseerd. Tijdens het eerste weekend in januari werden 64.205 ademtesten afgenomen. Daarvan hadden 1.090 bestuurders te veel gedronken (1,7 procent). Niet minder dan 250 bestuurders moesten hun rijbewijs voor twee weken inleveren. Tijdens een tweede weekend werden iets meer dan 37.000 ademtesten afgenomen. Toen bliezen 618 bestuurders positief en moesten 154 bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.

Nultolerantie

Gouverneur Cathy Berx is tevreden dat ‘haar’ provincie zo actief meedoet aan de actie. Géén alcohol achter het stuur en verkeersveiligheid is altijd al een van haar strijdpunten geweest. Dit weekend zullen 250 agenten in de 22 politiezone dag en nacht en op alle mogelijke tijdstippen controles uitvoeren. “Ik pleit al jaren voor een absolute nultolerantie”, zegt Cathy Berx. “Ten eerste is het veiliger en ten tweede zorgt het ook voor duidelijkheid. Nu heb je nog altijd een groep mensen die ‘gokt’ of ze al dan niet nog een glas alcohol kunnen drinken. Of het hier ooit zover komt? Ik hoop het. Uit enquêtes blijkt dat 63 procent er voorstander van is. Het draagvlak is er. Waarom er politiek nog wat twijfel is, is mij een raadsel. Net zozeer waarom Horeca Vlaanderen tegen is. Zelfs met een nultolerantie zal er op restaurant of op café heus nog wel een glas gedronken worden.”

Samplers

De politiezone Brasschaat gaf vrijdag in de late namiddag de aftrap voor het weekend zonder alcohol achter het stuur met een grote controle aan de Sint-Jobsesteenweg in aanwezigheid van de gouverneur, de burgemeester Philip Cools (N-VA) en minister Lydia Peeters (Open Vld). Dat zorgde uiteraard voor files, maar uiteindelijk gaan de controles snel vooruit. “Zeker sinds we de samplers kunnen gebruiken, gaat het een pak sneller”, zegt korpschef Barbara Cloet. “Die geven meteen een eerste indicatie. Is die negatief kan de chauffeur direct verder rijden. Is er toch een aanwijzing dat er alcohol is gedronken, dan volgt er een diepgaandere ademanalyse. Maar dan nog kan die negatief zijn, want zelfs een likeurpraline kan bij de sampler al alarm geven. Maar het zorgt toch nog altijd voor tijdswinst.”

Controles in Brasschaat

De politiezone Brasschaat voerde in 2019 in totaal zo’n 19.000 ademanalyses uit en kon 240 dronken bestuurders betrappen. In een gesprek met de minister haalde gouverneur Cathy Berx ook nog terloops aan dat tijdens de vorige legislatuur een vijftal schepenen van van Brasschaat betrapt werden op rijden onder invloed. Burgemeester Philip Cools was daar toen niet bij. “Toen mijn zoon tien jaar geleden zijn rijbewijs haalde zei hij al dat hij voor nultolerantie was. Ik ben hem toen gevolgd. Het kan misschien saai klinken, maar ik heb er toch geen spijt van.”