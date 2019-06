Al 21 scholen in noordrand doen mee aan de Rode Neuzen Dag Toon Verheijen

20 juni 2019

18u24 0 Brasschaat Al 21 gemeenten uit de noordrand van Antwerpen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de vierde editie van de Rode Neuzen Dag van vtm, Qmusic en Belfius. De actie beoogt dit jaar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren.

De drie organisaties willen vooral scholen betrokken bij het goede doel omdat daar net de jongeren veel tijd doorbrengen. Bedoeling is dat zoveel mogelijk scholen zich aanmelden en iets organiseren voor het goede doel. Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest.

In Malle hebben de scholen Sint-Jan Berchmanscollege en de vrije basisschool Mariagaarde zich al aangemeld.

Brasschaat telt momenteel zelfs al vijf deelnemers want daar hebben Mater Dei Driehoek, het GO! Technisch Atheneum, het Gemeentelijk Instituut Brasschaat, Mater Dei Instituut (Bredabaan) en De Leerexpert Dullingen zich al aangemeld.

In Schilde doen dan weer het GO! Medisch Pedagogisch Instituut Zonnebos in ’s Gravenwezel en de vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs Dennenhof mee.

Voor de gemeente Brecht zijn alvast Sint-Michel en GO! Basisschool De Brug ingeschreven.

In Stabroek zijn Sint-Calasanz in Hoevenen en basisschool De Stappe van de partij net als het GO! Technisch Atheneum. Die laatste heeft ook een vestiging in Kapellen en dit doet ook mee.

In Wuustwezel tekenen Stella Matutina en Sterbos present.

Schoten is ook een actieve gemeente met Sint-Cordula, ’t Lommert en vbs Bloemendaal die zich hebben ingeschreven.

In Essen tekent het College present.