Afterwork ‘Four O’Clock’ in Nieuwithof: “De week ideaal afsluiten met drankje, hapje eten en muziek” Toon Verheijen

10 september 2020

09u22 6 Brasschaat De evenementen- en cultuursector kreunen nog altijd onder de gevolgen van corona, maar de broers Guy en Jan Pluym van Feathers Events en Philip Wauters van Nieuwithof in Brasschaat slaan de handen in elkaar voor de afterwork Four O’Clock. Geen avondversie, maar eentje die start om 16 uur op vrijdag. “We mikken op een breed publiek én zorgen ervoor dat je thuis niet meer moet eten en rustig kan blijven hangen”, knipogen de broers Pluym.

Feathers Events verzorgt al jaren evenementen in clubs, discotheken of festivals maar net zo goed productvoorstellingen of teambuildings, maar sinds het uitbreken van de coronacrisis was het ook voor Guy en Jan Pluym gedaan. Maar toen de regels wat werden versoepeld en nu evenementen tot 400 personen buiten zijn toegelaten, begon het bij de broers weer te kriebelen. En toen viel hun oog op het Nieuwithof en was de beslissing snel genomen en de deal ook snel beklonken met Philip Wauters. “We gaan om de twee weken – en dat al zeker tot eind januari – een afterwork organiseren met dj’s als dj Char Lee, Bjorn Verberx, Antoine Simar en Nono. Een beetje Ibiza-style dus. Tijdens de opening op 2 oktober zal er ook een live saxofonist zijn”, vertellen Jan en Guy. “We kiezen bewust ook voor een atypische versie op vrijdag vanaf 16 uur en niet de traditionele op woensdag of donderdag. We hopen zo ook gezinnen met kinderen aan te trekken die na het afhalen van de jonge spruiten op school gezellig in het Nieuwwithof iets komen drinken en misschien iets eten.”

Thema-avonden

Feathers Events is gewend op evenementen te organiseren voor duizend personen en zelfs meer, maar deze coronaproof afterwork ‘Four O’Clock’ zal beperkt – zoals bepaald in de coronamaatregelen – tot 400 personen. “Maar daarom is deze locatie ook ideaal, want moesten de maatregelen ooit nog versoepeld worden dan kunnen we hier ook ineens wat uitbreiden. Maar zover zijn we zeker nog niet”, vertellen de broers. Ze kijken er in elk geval naar uit. “We merken ook zelf dat de mensen hunkeren naar buitenkomen, genieten van muziek, een hapje en een drankje. En dat kan perfect aan hun tafel. Ja ze zullen bewegen, maar als dat aan de eigen tafel is, is dat geen enkel probleem. En stiekem doen we het ook een beetje voor onszelf. Eindelijk kunnen en mogen we weer iets organiseren. Wij willen niet meer stil blijven zitten. Dat hebben we al genoeg gedaan (lachen).” De broers gaan ook met thema-avonden werken en hopen zoveel mogelijk de lokale handelaars in Brasschaat te kunnen betrekken.

Gezelligheid

Philip Wauters van Nieuwithof is blij dat de broers op hem afstapten. Hij ziet het als een perfecte aanvulling op de oldskoolavonden en de start van het winterdorp later dit najaar. “Het terras zal zo aangekleed worden dat het perfect is om in de bubbel te blijven”, zegt Philip. “We hebben nog extra parasols en terrasverwarmers aangeschaft. Het wordt gezellig.” Four O’Clock zal ook niet elke week georganiseerd worden, maar om de twee weken. “We willen een beetje exclusief blijven”, vertellen de broers. “We raden wel aan om te reserveren. Dat is gemakkelijker voor ons om in te schatten en voor de bezoekers minder kans op een teleurstelling om niet binnen te mogen of te moeten wachten.” De opening is gepland op 2 oktober. De andere data zijn voorlopig 16 en 30 oktober, 13 november, 4 en 18 december en 8 en 23 januari.

Meer info vind je hier en inschrijven kan via deze link.