Advocatenkantoor start met (gratis) onlineplatform voor gedupeerde reizigers Toon Verheijen

18 juni 2020

12u09 0 Brasschaat Het advocatenkantoor Advox uit Brasschaat start met een onlineplatform met gratis en vrijblijvende juridisch advies rond de rechten rond problemen bij het boeken of annuleren van reizen. Het idee kwam er nadat door corona het advocatenkantoor overstelpt werd met vragen.

De uitbraak van Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat heel wat reizen zijn geannuleerd of uitgesteld of dat mensen niet echt op reis durven gaan. Dat merkten ze ook bij het advocatenkantoor Advox, want zij krijgen heel wat vragen rond juridische aspecten. De juristen proberen daar nu op in te spelen en lanceerden de website www.travelcure.be. “Elke toerist kan er op eenvoudige wijze terecht om te kijken wat zijn of haar rechten zijn”, zeggen de advocaten Werner Leysens en Ine Talpe. “We weten dat er verschillende platformen zijn waar reizigers al terechtkunnen maar dikwijls zien ze door de bomen het bos niet meer. Regels veranderen dikwijls ook heel snel. Op ons platform kiezen de mensen de juiste ‘probleemoptie’ waarmee ze worden geconfronteerd en onmiddellijk krijgen zij gratis en vrijblijvend advies over hun probleem. Indien nodig bieden we uiteraard ook aan om een persoonlijk dossier op te starten wanneer een reisorganisator de verplichtingen niet nakomt.”

Travelcure mikt zowel op particuliere als op zakenreizen. Op enkele dagen tijd kreeg de website al 1.500 bezoekers over de vloer.

http://www.travelcure.be