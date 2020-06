Actiegroep tegen bouw van 104 woningen ontgoocheld na overleg met gemeente: “Er zullen nog acties volgen” Toon Verheijen

11 juni 2020

23u02 98 Brasschaat Een delegatie van ‘De Kaart rond Tafel’ werd donderdagavond ontvangen op het gemeentehuis van Brasschaat rond het dossier ‘Scholenproject Kaart’. Het actiecomité heeft vooral problemen bij de plannen om 104 woningen te bouwen in het kader van het project. Tijdens het overleg werd meegedeeld dat er niet wordt afgeweken van de plannen. “Daar leggen we ons niet bij neer”, klinkt het vastberaden.

De gemeente Brasschaat is al enkele jaren bezig met het grote ‘Scholenproject Kaart’. Het gaat over twee nieuwe schoolgebouwen, openbaar groen, speelruimte en een honderdtal woningen. De oude zaal Berkenhof wordt vervangen door een nieuwe, grote en polyvalente ruimte met een podium, waar zowel de scholen als verenigingen gebruik van kunnen maken. Het hele project komt op de site van de gemeenteschool Gilo Kaart, Giko Kaart, vrije basisschool De Vlinder en zaal Berkenhof.

Toen bekend werd gemaakt dat er op de site maar liefst 104 woningen gepland worden, gingen er proteststemmen op en werd ondertussen ook de actiegroep ‘De Kaart rond Tafel’ opgericht. Zij voerden begin dit jaar al eens actie.

Woenblokken met tot vier verdiepingen passen niet in deze buurt Ineke Brückner van De Kaart rond Tafel

Verkeersoverlast

De actiegroep werd donderdagavond ontvangen op het gemeentehuis. De actievoerders maken heel duidelijk dat ze op zich niets tegen een nieuw project hebben. “De wijk verdient nieuwe scholen met aantrekkelijke leer- en werkplekken”, zegt Ineke Brückner namens De Kaart rond Tafel. “De site is daar ook ruim genoeg voor. Omdat de gemeente in dit dossier break-even wil draaien, kan je eigenlijk niet meer spreken van een scholenproject, maar van een immoproject. Door 104 woningen te creëren, wordt de oppervlakte voor de scholen tot een minimum beperkt.”

Volgens de actiegroep – die zegt ruim gedragen te zijn in de wijk – zullen ook de parkeerproblemen en verkeersoverlast toenemen. “We hebben echt geen behoefte aan 104 extra woningen en een grote sporthal. Woonblokken met tot vier verdiepingen passen hier niet.”

De gemeente negeert de noodkreet van de wijk. Vele wijkbewoners geven te kennen dat ze zich hier niet bij neerleggen en plannen verdere acties Ineke Brückner van De Kaart rond Tafel

Verdere acties

De Kaart rond Tafel vroeg donderdagavond of het project nog gewijzigd kon worden. Het antwoord was weinig bemoedigend. “N-VA en Open Vld willen de plannen op geen enkel punt aanpassen”, klinkt het na het overleg. “Ze vinden dat er voldoende inspraak mogelijk is geweest en beweren dat het project wordt gedragen door de wijk. Zowel wijkbewoners, ouders van leerlingen en leerkrachten zijn volgens hen tevreden. De 104 woningen vormen voor het bestuur geen hindernis voor de speelplek van de kinderen en zouden geen extra mobiliteitsproblemen met zich meebrengen. Het buurtcomité is teleurgesteld dat het bestuur niet zelf financieel wil investeren in de school en dat ze het project blijft verdedigen. Ze negeren zo de noodkreet van de wijk. Vele wijkbewoners geven te kennen dat ze zich hier niet bij neerleggen, en plannen verdere acties.”