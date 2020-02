64-jarige man uit Brasschaat al tien dagen spoorloos emz

17 februari 2020

10u01 868 Brasschaat Barrie Wright (64) is al tien dagen vermist. Hij werd voor het laatst gezien op vrijdag 7 februari in Brasschaat. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De Federale Politie verspreidt op vraag van het Antwerps parket een opsporingsbericht.

De politie is op zoek naar Barrie Wright. Hij is tussen 1 meter 75 en 1 meter tachtig. De man is lang en sportief gebouwd. Hij is kaal en heeft blauwgrijze ogen. Wright is Engelstalig. Meestal is deze persoon sportief gekleed en draagt hij een zwarte, lederen schoudertas.

Als u Barrie Wright gezien heeft of indien u meer informatie heeft over de zaak, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300.