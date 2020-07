173 fietsen, brommers en rollators onder de hamer: Brasschaat start online veiling emz

01 juli 2020

21u34 14 Brasschaat De gemeente en politie heeft in het gemeentemagazijn op de Ploegsebaan in Brasschaat een heleboel spullen verzameld om vanaf dinsdag 7 juli per opbod te laten verkopen door online veilinghuis HammerTime uit Stabroek. Begin juni werd het technische centrum Ploegsebaan onder één dak gebracht met het technische centrum De Mortel .

Maar liefst 173 ooit gevonden brommers, (elektrische) fietsen en rollators. Maar ook industriële machinerie om meubels te maken, een autobrug, oude computerschermen, stoelen, meubels, stellingen... Het is een hele collectie. Opvallend in het aanbod is niet alleen de politiemotor, maar ook een auto, naar alle waarschijnlijkheid gestolen, teruggevonden en nooit opgeëist.

Nu het technisch centrum op de Ploegsebaan zijn functie als gemeentelijk depot kwijt is, besloten de gemeente en politie die spullen te laten verkopen. “Dit is een duurzame oplossing. Omdat we zelf moeilijk kijkdagen en dergelijke kunnen organiseren, gingen we op zoek naar een veiler. De selectie bracht ons bij HammerTime”, zegt schepen voor Sociale Zaken Karina Hans (N-VA).

Laag startbedrag

Voor Steven Teughels van HammerTime is het een hele eer om de veiling voor de gemeente te organiseren. “De verkoop gebeurt met drie simultane veilingen: één lot van de politie met de auto en politiewagen, één lot van de gemeente met de fietsen en motors en één lot met allerlei spullen van zowel de gemeente als de politie. Er zitten heel wat mooie stukken tussen. We starten steeds met een laag bedrag. Voor een fiets is dat 1 euro, voor een brommer 10 euro. De auto en politiemotor beginnen met 500 euro. Het gereedschap heb ik getaxeerd op buikgevoel. Alvorens de spullen effectief verkocht worden, moeten we bij ieder stuk wel goedkeuring hebben van de gemeente.”

De online veiling start op dinsdag 7 juli op de website van HammerTime. De spullen blijven drie weken online staan. Op maandag 27 juli is er een kijkdag tussen 12 en 13 uur aan het voormalig gemeentelijk magazijn op de Ploegsebaan 51 in Brasschaat. De dag erna sluit de veiling. Op 3 augustus kunnen de gekochte goederen afgehaald worden van 10 tot 12 uur.