11 overlijdens, maar geen coronatestkits van de federale overheid: directeur van rusthuis Buitenhof dacht dat “het om foutje ging” emz

09 april 2020

19u03 6 Brasschaat De federale overheid heeft aan de De federale overheid heeft aan de 55 meest getroffen woonzorgcentra coronatestkits verdeeld . Hoewel in het Buitenhof al elf bewoners overleden en vijftien bewoners positief op het coronavirus testten, kreeg het Brasschaatse woonzorgcentrum er geen. “Ik dacht dat dit een foutje was”, vertelt directeur Kurt Stabel.

Het kabinet van minister voor Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) besloot naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in de woonzorgcentra 11.000 coronatestkits te verdelen. Zo konden de zwaarst getroffen woonzorgcentra bewoners en personeelsleden testen.

In het Brasschaatse woonzorgcentrum Buitenhof overleden onlangs elf bewoners, van wie een acht à negen waarschijnlijk ten gevolge van het coronavirus. Vijftien andere bewoners testten positief, maar vertonen niet allemaal symptomen. “Ik begreep niet dat we niet in aanmerking kwamen. Ik heb meteen gebeld. Maar de lijst bleek opgesteld te zijn op basis van de cijfers die het Agentschap Zorg en Gezondheid afgelopen donderdag kreeg. Maar zelfs toen al hadden wij vijf of zes overlijdens”, zucht Stabel.

Helft al getest

Daarnaast kreeg Stabel te horen dat tachtig bewoners en zestig personeelsleden testen niet mogelijk zou zijn. “Ondertussen heb ik nog maar 65 bewoners. De helft is al getest. Het is wel van belang dat de rest nog getest wordt. Zo zouden we weten wie nog negatief is. Die bewoners zouden we dan nog extra kunnen beschermen. Daarnaast zouden onze personeelsleden met een gerust hart mensen kunnen verzorgen als ze zelf negatief testen. Dat is nu niet echt het geval, omdat ze niet zeker weten of ze al dan niet het coronavirus hebben of gehad hebben. Ik hoop dus dat wij alsnog coronatestkits ter beschikking krijgen”, besluit de rusthuisdirecteur.