1,7 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Brasschaat! Toon Verheijen

31 december 2019

09u12 0 Brasschaat Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebt u, beste lezer uit Brasschaat, flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Brasschaat zijn meer dan 1,7 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het mooie, maar tegelijk trieste verhaal van Charissa die vijf dagen voor haar sterfdag toch nog haar sprookjeshuwelijk mocht beleven, deed iedereen van u toch iets. Het Antwerp Classic Car Event lokte veel bezoekers naar het Gemeentepark.

En er was uiteraard het verhaal van de 13-jarige Lindsay die net buiten de schoolmuren heel zwaar werd aangepakt. Of de diefstallen van de twee wagens op de parking Sportoase na het stelen van de sleutels uit de lockers. En laten we zeker de 8-jarige Ella June niet vergeten die haar haar liet knippen voor Think Pink.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.