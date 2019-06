‘Hope on Wheels’ moet kinderen met ‘plezier' naar AZ Klina laten komen Toon Verheijen

12 juni 2019

18u50 0 Brasschaat De kinderafdeling van AZ Klina is een attractie rijker. Hope Benefiet heeft dankzij de inzet van Sint-Lutgardis in Schilde een van hun speeltoestellen kunnen schenken aan het ziekenhuis. De school zamelde het astronomische bedrag in van 19.000 euro waardoor binnenkort nog een ander ziekenhuis zich mag verwachten aan het speciale speeltuig.

Hope Benefiet organiseerde afgelopen weekend nog de Hope Sports Kids & Family Day in Mortsel. Twee dagen later konden ze het AZ Klina gelukkig maken met hun vierde ‘Hope on Wheels’. Een educatief en interactief speeltoestel met verschillende spelmodules in de vorm van een oud Volkswagen busje waarmee de ondertussen overleden stichter van Hope Benefiet, Rupert Suply, zijn laatste oldtimerrit reed in Schilde. In de auto kunnen kinderen allerlei spelletjes doen. “Het toestel is speciaal voor ons gemaakt en we hebben er de exclusieve rechten op voor Europa”, zegt Michael Van der Voort van Hope Benefiet. “Na het UZ Jette, Sint-Jozef in Malle en het UZA in Edegem is dit het vierde ziekenhuis. Mogelijk komt er daar binnenkort nog eentje bij.” Met de organisatie wil HOPE het leven van kinderen in ziekenhuizen en hun broertjes en zusjes iets aangenamer maken.

Sponsorloop

De schenking van ‘Hope on Wheels’ heeft AZ Klina te danken aan de school Sint-Lutgardis in Schilde. Zij zamelden maar liefst 19.000 euro in. “We zijn zelf enorm geschrokken van dat astronomische bedrag”, zegt leerkracht Sofie Goorden. “Normaal deden we altijd iets voor een buitenlandse organisatie maar omdat het kindje van Rupert en zijn partner nu in de eendjesklas is gestart, besloten we voor HOPE iets te doen. We hebben er dan ook de kleuters bij betrokken. Het doet ons enorm veel deugd.” Ook het personeel van de kinderafdeling is tevreden. “Dit toestel is ideaal voor kinderen die wachten om bij de dokter te komen of hier verblijven, maar net zo goed voor broertjes en zusjes van kinderen die hier verblijven. Het zorgt voor heel wat afleiding en de tijd gaat dan hopelijk wat sneller voorbij.”

Nieuwe spellen

Hope Benefiet werkt nu ook nog aan een ander spel. “We zoeken naar een soort van bordspel om kinderen op een ietwat eenvoudige en vooral een zo aangenaam mogelijke manier kinderen aanleren wat hun ziekte betekent en wat de gevolgen kunnen zijn”, zegt Michael Van der Voort. “Het opzet van het spel moet zijn dat kinderen geen muur rond zich optrekken of zich volledig anders gaan voelen. We zijn nu volop gesprekken aan het voeren om het tot uitvoering te brengen.”