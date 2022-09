Brandweerman Roy trok een week op stage in Portugal: “We waren daar meer dan welkom en de collega’s apprecieerden het dat we er waren om hen te helpen”

WERVIKDe jonge brandweerman Roy Lemahieu uit Wervik was een week op stage bij de brandweer van Castro Daire in Portugal. “Ik zag dat toevallig op Facebook en schreef me hiervoor in”, zegt Roy. “Er waren een 50-tal inschrijvingen voor tien plaatsen tijdens twee weken. We waren in onze week vanuit ons land met zeven, waarvan twee begeleiders. Het was zeer geestig.”

Roy Lemahieu uit de Speldenstraat werd begin 2020 stagiair brandweerman. Dit jaar begin mei werd hij door de Brandweerzone Westhoek officieel benoemd. Opa Jacques is brandweerman geweest. Vader Tanguy is sergeant. “Het is voor mij op mijn twaalfde begonnen bij de jeugdbrandweer”, blikt Roy terug.”

“Op mijn zeventiende ging ik in Gent op zaterdag een cadettenopleiding volgen. Ik ging toen nog naar school. Na mijn zesde jaar Verzorging aan het technisch instituut Immaculata in Ieper volgde ik aan het MSKA in Roeselare nog een zevende jaar Veiligheidsberoepen. Ik ben met de brandweer opgegroeid. Van kinds af heb ik altijd gezegd dat ik brandweerman wilde worden. Van thuis uit werd ik niet gepusht om in de voetsporen van mijn vader en opa te treden maar onrechtstreeks wel.”

Roy schreef zich in via de vzw Gear Up Safety. “Tot die vzw behoren brandweermannen uit verschillende provincies”, vertelt Roy. “Zo gaan ze bijvoorbeeld naar Portugal om bosbranden te helpen bestrijden. In die week dat ik daar was zijn er geen bosbranden geweest. We gingen één dag mee op interventie en zijn ook op bezoek geweest in de luchthaven van Viseu waar de blusvliegtuigen staan.”

Volledig scherm Roy Lemahieu in de brandweerkazerne in Wervik © DBEW

“Dit jaar zijn er vanaf maart tot eind juli redelijk wat bosbranden geweest. Het is natuurlijk beter dat er geen zijn, maar waren er tijdens ons verblijf daar wel geweest dan ging dat interessant zijn om oefeningen en technieken om te zetten in een effectieve bestrijding van een bosbrand. We gingen ook klimmen in de bergen en leerden zo de techniek aan die ze gebruiken om natuurbranden te bestrijden. Ook off-road rijden met een 4x4 deden we.”

Die week was uiteraard een hele ervaring. “We waren daar meer dan welkom en de collega’s apprecieerden het dat we er waren om hen te helpen”, zegt Roy. “We hebben ons verblijf zelf moeten betalen en verbleven in de brandweerkazerne van Castro Daire, op ongeveer anderhalf uur van Porto. Die post is ongeveer vergelijkbaar met die van ons. Er was ook iemand van de brandweerpost Koekelare mee. De anderen waren van andere provincies.”

Al lang is er ee warme oproep naar kandidaten bij de vrijwillige brandweer. Ook bij het korps in de Tabaksstad. Vaak haken belangstellenden af door de lange opleiding. “Die duurt nu langer dan vroeger”, vertelt Roy. “Tussen de start van mijn opleiding en officiële benoeming zit er vier jaar tussen.”

Roy Lemahieu is ook lesgever bij de jeugdbrandweer waartoe zijn broer Kiano (15) behoort.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.