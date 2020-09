Brandweer ruimt oliespoor op de Rumbeeksegravier VHS

07 september 2020

Door een technisch defect aan een vrachtwagen van het bouwbedrijf Bossu uit Rumbeke is maandag in de vooravond een hoeveelheid olie op de weg terechtgekomen. Dat gebeurde op het landelijk deel van de Rumbeeksegravier in Roeselare. Het duurde even voor de chauffeur door had dat er iets verkeerd was gelopen. De man zette een paar honderd meter verderop zijn vrachtwagen aan de kant. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje te neutraliseren.