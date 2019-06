Brandweer krijgt heel wat oproepen voor stormwind maar nergens grote schade Kristof Pieters

08 juni 2019

22u12 9 Waasland De Hulpverleningszone Waasland heeft zaterdag heel wat werk gehad met stormschade als gevolg van de hevige wind. Het ging bijna uitsluitend om omgevallen bomen maar nergens zorgde dit voor grote schade.

Op de Kallobaan in Beveren moest de brandweer tussenbeide komen omdat een stelling op de Sint-Rafaëlschool dreigde te vallen richting speelplaats. Ook bij Hotel Van der Valk werd de brandweer in bijstand gevraagd omdat er enkel grote plastic platen van twee op vier meter van een luifel dreigden te vallen. Aan het Leurshoek kwamen er enkele werfhekken terecht op het fietspad en de rijweg.

Ook in Kallo waaide de afsluiting om ter hoogte van de wegenwerken aan het viaduct over de Melkader. De twee meter hoge nadarhekken versperden de doorgang. Nog in Kallo kwamen er grote takken op de weg terecht van de E34 ter hoogte van de afrit.

Aan de Kreek in Kieldrecht kwamen er enkele grote takken terecht op het fietspad en dreigde een deel van een boom om te vallen aan het vogelopvangcentrum.

Aan de Heirbaan in Melsele belandde een boom de weg ter hoogte van café De Hen. Ook in de Keizerstraat in Haasdonk waaide een boom om.

Nog meer vallende bomen waren in de Rupelmondestraat in Bazel. In de Vossenstraat in Kruibeke belandde een boom op een elektriciteitskabel.

In Nieuwkerken belandde er een boom over de weg in de Zoetwaterstraat. De tussenkomst van de brandweer was hier niet meer nodig want een tuinier die voorbij kwam gereden, zaagde de boom zelf in stukken. Nog in Nieuwkerken waaide een boom over op het kruispunt van de Bekelstraat.

In Sint-Niklaas rukte de wind een koepel los in de Sparrenhofstraat en moest de brandweer op de Grote Markt enkele weggewaaide dakpannen terugleggen. In Belsele viel een boom om in de Pijkedreef.

In Stekene versperden enkele grote takken de weg op de Baggaart Noord en kwam een boom over de rijbaan in de Polderstraat. In de Vogelzangstraat versperden zelfs drie omgewaaide bomen de straat.

In de Buitenstraat in De Klinge ging de wind aan de haal met het dak van de fietsenstalling van basisschool De Bron. Het paneel van 2 op 5 meter kwam op het voetpad terecht. Nog in De Klinge belandde in de Donkerstraat een raam op het plat dak van de buren. In het naburige Meerdonk ging een elektriciteitspaal overhellen door de wind in de Kloosterstraat. In Sint-Pauwels werd de brandweer opgeroepen naar de Potterstraat omdat de melder vreesde dat een palletslede aan een torenkraan naar beneden dreigde te vallen.

In Tielrode kwam een grote spar op de openbare weg terecht in de Ruisstraat. Ook in de Riemeerstraat in Waasmunster kwam een boom van 20 meter lang dwars over de weg te liggen.