Brandweer heeft bosbrand in Lanaken onder controle

Oostende Bram is al 15 jaar verpleeg­kun­di­ge op de spoedafde­ling van AZ Damiaan in Oostende: “Dit is de drukste zomer uit mijn loopbaan”

Tijdens zijn middelbare studies zag het ernaar uit dat Bram Depoorter elektricien zou worden maar op zijn achttiende gooide hij het roer volledig om en trok hij naar de hogeschool. Zijn missie: verpleger op de spoedafdeling van een ziekenhuis worden. De tijd staat niet stil. Ondertussen draait Bram al 15 jaar mee op de spoed van AZ Damiaan in Oostende. We zochten hem op tijdens zijn shift op zondagnamiddag. “Dit is zonder twijfel de drukste zomer op onze spoedafdeling sinds ik hier aan de slag ging”. Een open babbel met één van de onmisbare helden uit de zorgsector.

8:56