Brandweer heeft bosbrand in Lanaken geblust

Denderleeuw Vijftal huizen en personenwa­gen bespoten met graffiti, politie voert onderzoek

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in de Lindestraat in Denderleeuw enkele huizen beklad met graffiti. De feiten werden pas zondagochtend opgemerkt, maar van de dader is op dit moment nog geen spoor.

10:27