Brand in garage slaat over naar buren Patrick Lefelon

04 juli 2019

In de Oude Galgenstraat is brand uitgebroken in een garage. De straat ligt in de buurt van het Fort Ertbrand. Er zou eerst een ontploffing hebben plaatsgevonden. De brand sloeg dan door naar de garage van het huis ernaast. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden.