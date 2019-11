Zinloos geweld, inbraak en belemmering van het verkeer: 38-jarige man riskeert twee jaar cel LDO

21 november 2019

16u04 1 Brakel Een 38-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 2 jaar voor een reeks feiten, waaronder belemmering van het verkeer in Brakel, slagen en verwondingen en een inbraak.

De eerste feiten dateren van 23 januari 2019. De beklaagde valt die dag onder invloed van alcohol mensen lastig in een slagerij. De politie komt tussenbeide, maar even later maakt de man opnieuw amok. Dit keer op de Zottegemsesteenweg in Brakel. Hij heeft zijn auto dwars over de rijweg geparkeerd en valt de mensen aan die bezorgd zijn of komen kijken water aan de hand is. Eén van de slachtoffers is een bejaarde vrouw die hij uit haar wagen sleurt en beledigt. De man is ook agressief naar de politie toe. Hij wordt even aangehouden, maar mag daarna opnieuw beschikken.

Op 22 augustus 2019 loopt het weer mis. Dan breekt hij in bij een 85-jarige vrouw. De dame sluit zichzelf op in de slaapkamer, maar de Anzegemnaar trapt de deur in. Hij beweert op zoek te zijn naar een oplader, zodat hij zijn vriendin kan opbellen.

Op 22 oktober 2019 ontspoort het voor een laatste keer. De beklaagde deelt die dag een vuistslag uit aan een voorbijganger die hem geen hand wil geven. Sindsdien zit de 38-jarige man in voorhechtenis. “2019 is niet het beste jaar van de beklaagde”, concludeert de procureur. “Hij heeft veel onschuldige slachtoffers gemaakt en hij kan zichzelf niet onder controle houden. Ik vorder dan ook een effectieve celstraf van twee jaar.”

Impulscontrole

De advocaat van de man vraagt aan de rechtbank om zijn cliënt mits de nodige begeleiding nog een kans te geven. “Mijn cliënt heeft enkele jaren geleden een ernstige hersenbloeding gekregen, waardoor hij nu problemen heeft met impulscontrole. Als hij gedronken heeft en drugs genomen heeft, loopt het telkens fout. Maar juist door die gebrekkige impulscontrole heeft hij het moeilijk van de alcohol te blijven.” De advocaat vraagt om de man een werkstraf en een straf met probatievoorwaarden op te leggen.

De rechtbank zal op 5 december een oordeel vellen.