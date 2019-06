Zie je deze octopus? Let dan even op je snelheidsmeter Ronny De Coster

20 juni 2019

14u45 0 Brakel Het gemeentebestuur laat aan alle Brakelse scholen kleurrijke, opvallende signalisatiepalen plaatsen. “De octopussen moeten weggebruikers duidelijk maken dat ze een school naderen en snelheid moeten minderen”, zegt onderwijsschepen Marc De Pessemier (Open Vld).

Onder meer in de Driehoekstraat nabij de Vrije Basisschool Sint-Augustinus in Nederbakel is de signalisatie al aangebracht. De gemeente heeft daar ook de zone-30 uitgebreid: die begint nu al aan het Lindeplein.

Verkeersafwikkeling optimaliseren

“We hebben 21 octopussen aangekocht. Alle schoolomgevingen moeten beter opvallen en veiliger worden. We zijn samen met de scholen ook bezig met de opmaak van een circulatiepan dat de verkeersafwikkeling in de schoolomgeving moet optimaliseren ”, zegt de onderwijsschepen.