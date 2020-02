Zevendejaars Specialiteitenrestaurant van Stella Matutina met sterrenchef Gilles Joye aan het fornuis Ronny De Coster

10 februari 2020

16u05 0 Brakel Leerlingen van het zevende jaar Specialiteitenrestaurant (gastronomie) van de Michelbeekse hotelschool Stella Matutina stonden in de keuken van het didactische restaurant aan het fornuis met een gastchef: sterrenchef Gilles Joye van restaurant Marcus uit Deerlijk kwam er samen met hen een diner samenstellen en bereiden.

“De versheid en kwaliteit van het product waarmee je werkt is het allerbelangrijkste: dat is de boodschap die ik aan jonge mensen in onze stiel wil meegeven”, vertelde Gilles Joye. De keuken in zijn restaurant in Deerlijk is Oosters getint. Ik heb veel gereisd en zo leerde ik de kruiden uit de Oosterse keuken kennen en waarderen”, vertelt de sterrenkok.